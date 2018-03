Real Madrid | il figlio di Cristiano Ronaldo imita il papà | ' Sarò come te'

Bayern Monaco : lite tra Hummels e Lewandowski - il Real Madrid... : Eppure, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , nell'allenamento di ieri fra i due la tensione è salita alle stelle. Durante la partitella finale Tolisso ha segnato approfittando della distrazione ...

Real Madrid - altra clamorosa debacle : fa festa l’Espanyol : Stagione sempre più negativa per il Real Madrid, almeno in Liga. In Champions League è vicina la qualificazioni ai quarti di finale dopo il successo dell’andata contro il Psg mentre in campionato prestazioni sempre più deludenti. L’ultima clamorosa debacle sul campo dell’Espanyol, altra prestazione negativa per i Blancos. La partita sembrava indirizzata verso il pareggio, poi al 93′ la rete di Moreno che ha condannato il ...

Psg - Neymar non ci sarà con il Real Madrid : Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid L’impietoso esito degli esami alla caviglia destra di Neymar ha gettato nello sconforto tutto l’ambiente del Psg: “Distorsione alla caviglia e microfrattura al quinto metatarso”. Il club parigino non ha diffuso informazioni riguardo ai tempi di recupero ma per un problema di questo tipo è necessario […] L'articolo Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid sembra essere il ...

Spagna : Barca-Real Madrid il 6 maggio : ROMA, 27 FEB - Il presidente della Liga, Javier Tebas, secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, ha rivelato che il 'clasico' di ritorno fra Barcellona e Real Madrid si disputerà domenica 6 maggio, ...

Neymar - distorsione alla caviglia e microfrattura al piede : salta il Real Madrid. Out anche Marquinhos : Parigi in attesa: il momento è di quelli delicati. Tra una settimana ci sarà il ritorno di Champions League tra Psg e Real Madrid , 3-1 per i Blancos al Bernabeu, ndr, , e la squadra di Unai Emery non ...

Probabili Formazioni Espanyol-Real Madrid Liga 27-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Espanyol-Real Madrid, 26^ Giornata Liga Spagnola 2017/2018, ore 20:00. Zidane rilancia Hernandez e Kovacic, mentre Flores si affida a due punte di peso per bucare la difesa Merengues. All’Estadio Cornellà-El Prat l’Espanyol proverà a fermare la cavalcata del Real Madrid di Zinedine Zidane in quello che sarà il penultimo posticipo della 26esima giornata della Liga Spagnola di quest’anno. Ci ...

Real Madrid - è concreta la pista per un attaccante del Manchester United : Secondo quanto rivela RMC Sport , il calciatore francese del Manchester United , Anthony Martial , è una pista concreta per il Real Madrid in vista della prossima stagione. Il 22enne è fuori dai piani di José Mourinho , che ...

Lazio - Tare : 'Per Milinkovic 70 milioni non basterebbero.Dal Real Madrid nessun segnale' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Luiz Felipe titolare per pensare già al dopo De Vrij? Assolutamente no, è un giocatore che è cresciuto molto, anche più di quanto ci ...