Razer Phone potrebbe passare direttamente ad Android 8 1 Oreo entro questo mese

Razer Phone gold è ufficiale - ma è “gold” soltanto il logo : Il 2018, nel calendario cinese, è l'Anno del Cane e Razer ha deciso di celebrare lo Spring Festival attraverso la presentazione di un'edizione speciale del suo primo smartPhone: Razer Phone "gold" è ufficiale. Si distingue da quello standard per il packaging rosso ed il logo Razer dorato sul retro del device. Il prezzo rimane invariato, ma questo Razer Phone "gold" può essere acquistato solo in 3 negozi fisici di Hong Kong ed online su Razer ...

Razer Phone si aggiorna con il supporto HDR e Dolby 5.1 per Netflix e miglioramenti della fotocamera : Arriva un nuovo aggiornamento per Razer Phone che dovrebbe fare felice chi è solito sfruttare lo smartPhone per guardare i video offerti da Netflix L'articolo Razer Phone si aggiorna con il supporto HDR e Dolby 5.1 per Netflix e miglioramenti della fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il futuro di Razer - tra Razer Phone 2 e Project Linda : Razer potrebbe decidere di commercializzare realmente un dispositivo come Project Linda, per sfruttare lo smartPhone in ambito desktop. Nella seconda metà dell'anno, forse a IFA 2018, la compagnia dovrebbe svelare Razer Phone 2, il successore dello smartPhone dedicato ai giocatori. L'articolo Il futuro di Razer, tra Razer Phone 2 e Project Linda è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Razer annuncia Project Linda : un ibrido in cui laptop e smartphone si incontrano : Razer ha presentato, nel corso del CES 2018 di Las Vegas, Project Linda, un laptop da 13,3 pollici alimentato dallo smartphone Android Razer Phone. Il concept ibrido tra smartphone e laptop vuole rappresentare una nuova era per il personal computing mobile, unendo la familiarità dell'ambiente Android alla comodità d'uso di un laptop.Scopriamo i dettagli nel comunicato di Razer:Essendo una delle poche aziende al mondo a cavallo tra interfacce ...

Razer Project Linda : Il connubio perfetto tra Smartphone e Laptop : Annunciato al CES 2108, Project Linda vuole dare una marcia in più a Razer, unendo l’immediatezza di uno Smartphone con la funzionalità di un Laptop La fusione tra Smartphone e Laptop Il Progecy Linda, annunciato quest’anno al CES 2018, espande la concezione attuale di Smartphone e Laptop, unendo i due device in uno. Il telefono – basato su sistema operativo Android – è stato studiato per essere implementato nel Laptop, ...

Razer Phone - arriva il supporto HDR e Dolby Digital Plus 5.1 su Netflix : Il supporto Dolby Digital Plus 5.1 su Razer Phone è una novità per Netflix nel mondo smartPhone. Generalmente è presente in sistemi e PC pensati appositamente per l'intrattenimento di alto livello. ...

Project Linda trasforma in un notebook il potente Razer Phone - che presto sarà marchiato Netflix : Razer tiene alta l'attenzione su Razer Phone, presentato qualche tempo fa, annunciando alcune novità che lo riguardano al CES di quest'anno, novità che, come vedremo, lo rendono ancora più allettante. L'articolo Project Linda trasforma in un notebook il potente Razer Phone, che presto sarà marchiato Netflix è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Razer su Razer Phone : problemi vari - factory image e giochi ottimizzati : problemi a sensore per le impronte digitali, display e fotocamera per Razer Phone: azienda avvisata, ma ancora non si vedono soluzioni (ma nel frattempo arrivano le factory image). L'articolo Razer su Razer Phone: problemi vari, factory image e giochi ottimizzati è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

TWRP ora supporta Razer Phone - Xiaomi Redmi 5 - Redmi 5 Plus e altri : TWRP, la famosa custom recovery, ha introdotto il supporto a 11 nuovi dispositivi, tra cui Razer Phone, Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus. L'articolo TWRP ora supporta Razer Phone, Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus e altri è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Phone Lo screenshot come si fa ? : Razer Phone come si fa lo screenshot il modo più semplice per catturare la schermata del tetefono Android Razer Phone guida con le istruzioni La soluzione migliore per catturare screenshot Razer Phone in modo semplice e veloce. La procedura per fare screenshot su Razer Phone e catturare immagine della schermata. La guida di oggi vi …

Razer Phone si aggiorna con miglioramenti per audio e fotocamera : Razer Phone, lo smartPhone per il gaming, si appresta a ricevere un aggiornamento che porterà importanti miglioramenti per audio e fotocamera. L'articolo Razer Phone si aggiorna con miglioramenti per audio e fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Phone in vendita sul 3Store. Ecco le offerte : Con l’evolversi della tecnologia e l’aumentare della capacità hardware di uno smartPhone, sempre più aziende tendono a proporre dispositivi innovativi più potenti e dedicati a determinati ambiti. Fra queste troviamo Razer che recentemente ha presentato il suo smartPhone Android chiamato Razer Phone. Questo dispositivo, dedicato per lo più al settore gaming, offre un’ottimo gameplay dei giochi sul Google Play Store con ...