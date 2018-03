QUELLO CHE NON SO DI LEI Il film incompiuto che vive nella testa dello spettatore

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto QUELLO CHE devi sapere sui Ratings Refresh : arrivano gli upgrades della BUNDESLIGA! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Winter upgrades Bundesliga Ecco alcuni degli upgrades della BUNDESLIGA! SBC “Aggiornamento Bundesliga” […] Leggi l'articolo ...

“Aiuto - aiuto!”. Panico all’Isola dei Famosi : naufraghi sconvolti. Un parapiglia impensato - bastoni tra le mani e fughe improvvise - in Honduras è colpo di scena. QUELLO CHE è successo ha lasciato tutti sgomenti e la paura adesso è tanta : Anche se questa edizione dell’isola dei Famosi sta appassionando di più per Quello che accade in Italia, va detto che anche in Honduras ne succedono a bizzeffe. Insomma non solo ‘canna-gate’, fortunatamente, ma anche colpi di scena. Quindi, oltre agli eventi che coinvolgono Eva Henger e Francesco Monte, al di là dell’oceano non mancano gli imprevisti e non parliamo certo di intemperie o fatti meteorologici che alla ...

Cisterna di Latina - QUELLO CHE è accaduto e cosa invece sarebbe potuto accadere : Antonietta poteva essere salvata? Ha fatto i passi giusti per mettere al sicuro se stessa e le figlie? Il giorno dopo il massacro di Cisterna ho voluto approfondire questo aspetto che ritengo molto importante. Lei, da quello che si sa, ha tentato in tutti i modi di salvare la famiglia da quel marito-padrone. Si è rivolta ai Servizi sociali del Comune e nei due incontri con loro, le operatrici hanno capito subito che lui era un possessivo. E che ...

Kim Kardashian ha capito che Kanye West era QUELLO giusto dal modo in cui dorme : Si sa che in una relazione conta anche quello che succede sotto le lenzuola: sì, quando si dorme! Almeno secondo Kim Kardashian, che ha appena svelato come ha fatto a capire che il marito Kanye West era la persona giusta per lei. La star ha raccontato un aneddoto che risale alla prima volta che i due hanno dormito insieme: “Di solito io dormo con il riscaldamento acceso ad almeno 26 gradi e indosso i calzini“. “La prima ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger : “Ecco QUELLO CHE ho detto agli autori sulla marijuana” : Eva Henger è ormai da settimane al centro del “canna gate”. I fatti sono noti: la showgirl ha affermato di aver visto Francesco Monte e altri concorrenti de L’Isola dei Famosi fumare marijuana. Da lì, il caos. Chi sapeva? “Quando ho sollevato il problema della canna con Andrea Marchi (capo autore Magnolia in Honduras) eravamo in nove – ha detto Henger al settimanale Oggi, con tanto di nomi e cognomi – Mi è ...

Il voto è un gioco - anche QUELLO utile : Le elezioni sono alle porte, lo senti nell'aria. Nelle scuole stanno già arrivando paraventi e scatoloni; su Facebook si ricomincia a parlare di " voto utile ". Ancora. Sì, ma stavolta non è come ...

“Disgustoso e terrificante : non potevo crederci”. Spesa choc al supermercato. Tornano a casa e mettono in ordine - poi vanno a letto. Ma nella notte sentono un rumore e QUELLO CHE vedono li lascia tramortiti : “Mi guardava negli occhi”. La denuncia fa il giro del web : Quando sono andati a fare la Spesa non pensavano che si sarebbero trovati di fronte a una scena così terrificante e in effetti quel giorno difficilmente potranno dimenticarlo. Salma Riaz è una donna britannica di 32 anni madre di due bambini, con il marito Kamran erano andati al supermercato in un giorno come tanti. Avevano deciso comprare delle prugne in una di quelle vaschette di plastica preconfezionate. Poi sono tornati a casa e tutto ...

QUELLO CHE NON SO DI LEI di Roman Polanski (2017) : A cinque anni da Venere in pelliccia, Roman Polanski torna con un nuovo, attesissimo film, arrivando nei cinema dopo essere passato, ancora una volta, dalla prestigiosa cornice super glamour del Festival di Cannes. Dalla Croisette alla sala, però, il passo non sempre è breve. Ne sanno qualcosa gli spettatori italiani, i quali, dopo vari slittamenti della data di uscita (chissà, forse a causa anche della caccia alle streghe in tema "molestie ...

Birgi - Ryanair. La politica continua a litigare su QUELLO CHE rimane dell'aeroporto : ... anzichè pagare..., per fare il bello e il cattivo tempo , un sistema nel quale un'intera economia si regge sul turismo, ma non in maniera strategica, ragionata, no: perché c'è l'aeroporto, e dunque ...

“Ecco come è morta Pamela” - arrivano i dati dell’autopsia effettuata sul corpo della ragazza uccisa a Macerata. Purtroppo QUELLO CHE emerge è da brividi : arrivano le conferme ufficiali sulla causa di morte di Pamela Mastropietro. Malgrado la perizia completa non sia stata ancora depositata, una prima certezza sulla morte della 18enne è che a porre fine alla sua vita non è stata un’overdose come si era detto sulle prime, ma sono state in realtà delle coltellate e un colpo alla testa. Una vera tragedia. A renderlo noto, in attesa di rivelare tutti i risultati degli esami effettuati, sono ...

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio QUELLO… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

JP Morgan - AD Dimon : chiamiamole per QUELLO CHE sono - assemblee azionisti completo spreco di tempo : "Chiamiamoli con il loro nome: le assemblee degli azionisti sono un totale spreco di tempo" . Questa frase, riporta il Financial Times, è stata proferita ieri, in occasione dell'Investor Day annuale, ...

Mais OGM : nuovi studi dimostrano che ha caratteristiche migliori rispetto a QUELLO tradizionale : Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports e coordinato dall’Italia, dalla ricercatrice e docente Laura Ercoli e suoi collaboratori, nell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pisa, è emerso che la coltura del Mais OGM aumenti la resa e diminuisca la concentrazione di micotossine. A sostenere ciò, è una meta-analisi condotta su 21 anni di raccolta dati; un totale di 11.699 dati ...

“Hey amico - sei in diretta Facebook”. Ma QUELLO CHE capita dopo è assurdo. Un live come un altro - in mezzo alla strada a raccontare del più e del meno. Poi quello strano incontro e il finale più tragico che ci sia. Le immagini di quei terribili momenti : Stava trasmettendo un video su Facebook live, quando un uomo gli si è avvicinato e gli ha sparato quattro colpi uccidendolo. Prentis Robinson, 55 anni, era appena uscito dalla stazione della polizia di Wingate, nel North Carolina, dove si era recato per denunciare un cellulare rubato e si stava filmando con un bastone per selfie. A un certo punto un uomo gli si è avvicinato e gli ha puntato una pistola pronunciando alcune parole. ...