ilfattoquotidiano

: Quando vi dicono che non è possibile tenere insieme lavoro, industria e ambiente prendetevi 10 minuti e leggete que… - massimo_russo : Quando vi dicono che non è possibile tenere insieme lavoro, industria e ambiente prendetevi 10 minuti e leggete que… - silviabest77 : Quando la determinazione è tutto: i tiri a canestro di questo atleta paraolimpionico sono spettacolari (e impossibi… - Cascavel47 : Quando la determinazione è tutto: i tiri a canestro di questo atleta paraolimpionico sono spettacolari (e impossibi… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) L’paraolimpico di sci e scrittore americano Josh Sundquist si cimenta in alcuni spettacolaricon il gruppo di instagrammer conosciuto come “Legendaryshots”. La rete delsi gonfia condifficili per chiunque, Josh però li inanella coordinandosi sulle stampelle e calciando un pallone da calcio con estrema naturalezza. Ancora una volta Josh Sundquist riesce a stupire per le sue grandi doti atletiche. D’altronde un vero campione non si arrende mai di fronte alle sfide, casomai si esalta. L'articolola: idispettacolari (e impossibili) proviene da Il Fatto Quotidiano.