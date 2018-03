Pronostici Serie A 3-4 marzo 2018 | Consigli Scommesse 27^ Giornata

Pronostici Serie A 27ª giornata : Lazio-Juventus - Napoli-Roma e Milan-Inter : Lazio-Juventus, Napoli-Roma e Milan-Inter sono le tre partite dai Pronostici più difficili della 27esima giornata di Serie A. Si tratta di scontri diretti tra squadre tutte di alta classifica che ci diranno qualcosa in più sulla lotta scudetto e sulla zona Champions. Giocare in casa o fuori conta davvero poco in partite come queste, aperte a qualsiasi risultato. Ma entriamo nei dettagli dei Pronostici. Lazio-Juventus, vedremo tanti gol? Quello ...

Pronostici Serie A 24-25-26 Febbraio 2018 : Consigli Scommesse 26^ Giornata : 26^ Giornata Serie A(24-25-26 Febbraio 2018): Pronostici e Consigli Scommesse Anche questo 26^ turno viene spacchettato su tre giorni, raggiungendo l’apice nei posticipi di domenica e lunedì. Sabato apre la sfida cromatica rossoblù tra Bologna e Genoa (che sono pure appaiate), mentre la sera l’Inter cercherà di riconquistare temporaneamente il 3° posto. Domenica subito lo spareggio salvezza dello Scida tra Crotone e Spal, ma il ...

