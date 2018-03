PROF CONTRO POLIZIOTTI Dovete morire | ora è indagata ma non verrà

Istigazione a delinquere e oltraggio - aperto fascicolo contro la PROF che ha insultato i poliziotti : aperto un fascicolo alla Procura di Torino . Renzi e Salvini chiedono il licenziamento dell’insegnante

Insulti agli agenti - la PROF : "Non mi arrendo - torno in piazza contro Forza Nuova" : "Non auguro davvero la morte a nessuno ma ero arrabbiatissima" ha spiegato la maestra che ora rischia il licenziamento

Insulti agli agenti - la PROF : 'Torno in piazza contro Forza Nuova' : "Mi sento stupida - ha dichiarato - ho dato adito a costruire un castello mediatico. Se fossi riuscita a mantenere la lucidità avrei espresso meglio i miei pensieri". "E' stato una montatura per ...

La PROF CONTRO i poliziotti : "Mi licenzieranno" : ' Finalmente hanno un motivo per estromettermi dalla scuola '. Lo ha detto al quotidiano online Il Primato Nazionale Lavinia Flavia Cassaro , l'insegnante in prima linea negli scontri di piazza a ...

Torino - PROF CONTRO poliziotti : "Dovete morire"/ Video - ministro Fedeli : "avviato procedimento disciplinare" : Torino, prof contro poliziotti: "Dovete morire", le frasi pronunciate durante gli scontri dall'insegnante Lavinia Flavia Cassaro sono arrivate al Miur intervenuto nella giornata odierna.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:04:00 GMT)

PROF. contro i poliziotti - Fedeli : "Avviato procedimento disciplinare" : "Inaccettabile ascoltare dalla voce di una docente parole di odio e di violenza contro le Forze dell'Ordine"

PROF. contro poliziotti - Fedeli : avviato procedimento disciplinare : Roma, 28 feb. , askanews, - Il Ministero dell'Istruzione, attraverso l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti della docente che a Torino ha ...

"Se ti incontro - ti stendo" - preside aggredito dal marito di una PROF : "Mi ha bloccato, dato uno schiaffo e tenuto fermo mentre mi insultava" e, prima di andarsene, ha detto: " Prega Dio che non ti incontri , perché sennò ti stendo". Così un dirigente scolastico di ...

Medicina - Bonino : PROFilassi con farmaci efficace contro l’encefalopatia epatica : “L’encefalopatia epatica è una condizione clinica complessa, molto debilitante, che richiede un approccio multidisciplinare. E’ caratterizzata da sintomi neuropsichiatrici che si manifestano in concomitanza a insufficienza epatica acuta o cronica. Ha un grande impatto sulla vita di chi ne è affetto e sulle famiglie dei pazienti: gli episodi sono debilitanti, spesso improvvisi, minano l’autosufficienza del paziente e ...

“Che ignorante - ma come si fa?”. Il web contro Mariagrazia Cucinotta. La bella attrice pubblica una foto sul suo PROFilo ma a qualcuno non sfugge la clamorosa gaffe. In pochi minuti gli utenti insorgono : ecco la pietra dello scandalo : Galeotti furono i social network, capaci di interrompere un idillio fin qui abbastanza solido tra la sempre bella Maria Grazia Cucinotta e i suoi sostenitori virtuali, sempre pronti a sottolinearne bellezza e simpatia a ogni occasione. Almeno finora, perché l’ultima uscita della star, una gaffe bella e buona in realtà, le ha attirato contro critiche a non finire (alcune anche decisamente volgari ed esagerate). Tutta colpa di un ...

Jessica - sul suo PROFilo decine di commenti : "Basta vittime innocenti". La rabbia dei vicini contro il tranviere : Jessica Valentina Faoro, la ragazza di 19 anni trovata morta stamattina a Milano in una casa di via Brioschi, era figlia di un conducente della linea 2 della metropolitana milanese, Stefano. La...

Quante volte bisogna controllare i PROFili social del proprio ragazzo per stare bene? : ... ovvero di quei ragazzi tra i 18 e i 34 anni che si barcamenano da anni nel meraviglioso mondo di Facebook & Co. Partiamo da alcuni dati: quasi 1 millennial italiano su 3 ha conosciuto un partner ...

Il Papa tuona contro i falsi PROFeti : Innescano violenze sugli stranieri : Papa Francesco tuona contro i "falsi profeti". "Sono come 'incantatori di serpenti', ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro". Il duro avvertimento è contenuto nel messaggio diffuso oggi, in occasione della Quaresima, sul tema Per il dilagare dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti. "Tutto ciò - è la denuncia del ...