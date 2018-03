Prodotti ignifughi naturali

beppegrillo

(Di venerdì 2 marzo 2018) di Gunter Pauli – Il mercato mondiale delle sostanze ignifughe e ritardanti di fiamma è cresciuto a 7,1 miliardi di dollari nel 2017. Il mercato per ichimici che impediscono gli incendi è di 2,72 miliardi di dollari ed è in crescita. I consumatori europei e giapponesi attenti alla salute e con una legislazione severa in tutto il mondo stanno estromettendo dal mercato ipericolosi. Tuttavia, la crescita della domanda di tutti iproviene dalla Cina, che dovrebbe far aumentare la domanda di oltre il 13% nei prossimi 12 mesi. La regione Asia-Pacifico rappresenta già il 48% del mercato mondiale. Purtroppo la domanda di ritardanti di fuoco bromurati (tossici) domina il mercato asiatico con vendite superiori al miliardo e attraverso le esportazioni raggiunge i paesi industrializzati. La storia della chimica per il controllo della fiamma risale agli ...