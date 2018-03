Premier : chi offre luna porta al burrone : 21.06 Le prossime riforme che servono? "Senz' altro incoraggiare il lavoro stabile rispetto a quello pagato 3 o 4 euro l' ora e per avere meno tasse sul lavoro. E poi un impegno straordinario per le famiglie numerose". Così il Premier Paolo Gentiloni al Tg1. "Per fare riforme -aggiunge- ci vuole serietà e credibilità. Attenzione perché di solito chi ti promette la luna ti porta in fondo al burrone". "Abbiamo un'economia che vive e lavora di ...

Renzi : va bene chiunque del Pd Premier - io posso aspettare : Roma, 2 mar. , askanews, Chi sarà il premier lo 'deciderà il presidente della Repubblica perché il sistema di oggi è proporzionale. Se sarà Gentiloni o un altro del Pd, Delrio, Franceschini, Minniti, ...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : vuole dare il mandato da Premier incaricato a Dario Franceschini : Inizia a farsi largo un'ipotesi su chi potrebbe essere il premier indicato da Sergio Mattarella dopo il voto del 4 marzo, che come è noto probabilmente non consegnerà alcuna maggioranza netta. La voce ...

Dai monarchici all’Europa - passando per Arcore : chi è Antonio Tajani - il candidato Premier di Berlusconi : A Bruxelles i colleghi maligni lo chiamano «l’anti-Schultz», dal nome del suo predecessore alla Presidenza dell’Europarlamento. Perché se quello s’infervorava su ogni punto, Antonio Tajani evita il confronto duro. Se quello si intrometteva in ogni discussione europea, Antonio Tajani si occupava di aumentare il suo consenso tra i gruppi politici. Se quello pensava all’Europa, scrive Politico.eu, Tajani pensava ...

Chi è Antonio Tajani - il candidato Premier del centrodestra 'investito' da Berlusconi : Solo ieri, ma dopo tanti rumors e voci, è stato ufficializzato: sarà lui il candidato premier dello schieramento di centrodestra. Parliamo di Antonio Tajani , che ha ricevuto - e accettato - l'...

Elezioni - Berlusconi : “Tajani disponibile a fare il Premier”. Fitto nel fuorionda : “Il M5s rischia di fare cappotto al Sud” : Antonio Tajani sarà il nome indicato da Forza Italia se il centrodestra avrà la maggioranza e gli azzurri saranno la prima forza della coalizione. L’annuncio è stato dato da Silvio Berlusconi durante un’intervista a Matrix, su Canale 5. Il presidente del Parlamento europeo, dice il leader di Forza Italia, “ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra”. ...

Elezioni 2018 - Renzi : "Sosterrò ogni Premier Pd. Occhio a estremisti' - : Il segretario dem ha smentito divisioni: "Appoggio chiunque nel partito dovesse avere l'incarico". Poi mette in guardia dagli avversari: "No a larghe intese con centrodestra". Polemica con il M5s sui ...

Renzi : chiunque del Pd sarà indicato Premier avrà mio sotesgno : Roma, 1 mar. , askanews, 'Ho uno straordinario rapporto con Gentiloni, e chiunque del Pd sarà incaricato dal presidente della Repubblica avrà il mio sostegno. Gentiloni e io non litigheremo mai'. Lo ...