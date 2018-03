Porta a Porta speciale elezioni | Berlusconi | Di Maio | Renzi chiudono la campagna

[Il rePortage] Il Truman show del governo 5 Stelle e la sfilata dei signor nessuno. Con Di Maio che chiamano "Presidente…" : Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 42 anni, di Cosenza, professore di Economia del lavoro a Roma Tre, è Pasquale Tridico, forse il più emozionato del gruppo , "Grazie Presidente per ...

Stasera TV Streaming Diretta 2 marzo : Porta a Porta e Immaturi : Stasera TV Streaming Guida Canale 5, Italia 1, Rete 4 2 marzo 2018 Alle 21.15 su Canale 5 settimo, e penultimo, episodio della serie di Rolando Ravello ' Immaturi ' con Ricky Memphis, Luca Bizzarri, ...

Saviano : arriva la 'Ndrangheta da esPortazione. Gli affari dei boss alla fiera dell'Est : La Slovacchia scopre la mafia. Come drammaticamente accade sempre il sangue è l'unica prova dell'esistenza delle organizzazioni criminali. Ján Kuciak - come sembra ormai evidente dalle indagini - ha ...

Salute dei lavoratori - l'imPortanza della prevenzione in un protocollo d'intesa Video : Nei giorni scorsi la ministra Beatrice Lorenzin ha firmato un protocollo d'intesa con la Società italiana di medicina del lavoro, rappresentata da Francesco Violante, per programmare il miglioramento ...

Trump annuncia pesanti dazi contro imPortazione di acciaio e alluminio. Cina ed Europa : "Reagiremo" : La decisione finale sarà ufficializzata la prossima settimana ma Trump ha confermato che la sua intenzione e' di imporre dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Juncker: "La UE reagirà in modo netto e proporzionato". E la guerra commerciale spaventa le borse: Wall Street chiude con un tonfo del 2%

Vettel : “La Mercedes favorita ma noi vogliamo riPortare il titolo a Maranello” : Vettel: “La Mercedes favorita ma noi vogliamo riportare il titolo a Maranello” Il tedesco traccia un primo bilancio dopo i test di Barcellona: “Abbiamo capito la macchina, ma ci servono più giri” Continua a leggere L'articolo Vettel: “La Mercedes favorita ma noi vogliamo riportare il titolo a Maranello” è su NewsGo.

Impegni imPortanti per la bonifica del sito Enel e l'agricoltura di qualità : ... inoltre, un percorso che coinvolga i consorzi locali non solo nelle bonifiche, ma anche negli abbattimenti e nella ricostruzione, perché sarebbe uno strumento per il supporto dell'economia locale'. ...

Tajani : non si cancelli voce imPortante in Italia e Ue : Roma, 1 mar. , askanews, Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani ha espresso l'auspicio che si risolva la crisi che minaccia l'agenzia Askanews. 'Io mi auguro che si possa risolvere e che ...

Aferpi : Calenda - si sblocca situazione - raggiunto imPortante risultato : Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Finalmente si sblocca la situazione di uno dei più importanti poli siderurgici italiani. La firma di oggi al Mise costituisce il punto di partenza di un percorso ancora lungo che si concluderà dopo la presentazione del piano industriale da parte di Jindal". Ad affermarlo

Aferpi : Calenda - si sblocca situazione - raggiunto imPortante risultato : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Finalmente si sblocca la situazione di uno dei più importanti poli siderurgici italiani. La firma di oggi al Mise costituisce il punto di partenza di un percorso ancora lungo che si concluderà dopo la presentazione del piano industriale da parte di Jindal”. Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda dopo la firma dell’accordo preliminare oggi al Mise che ...

Gentiloni : endorsment Prodi-Letta perchè sfida è imPortantissima : Roma, 1 mar. , askanews, 'Nel Partito Democratico succede che anche persone che sono un pò lontane dalla vita politica, si rendano conto che la sfida delle elezioni di domenica e' importantissima e magari si rimettono in campo a dire 'occhio si deve votare il Pd o la sua coalizione'. Lo ha dichiarato al tg1 &...

Renzi : "Pd primo partito è imPortante per l'Italia" : Roma, 1 mar. , AdnKronos, - "Ce la giochiamo sul filo dei voti per essere il primo partito. Fare del Pd il primo partito è importante per l'Italia. Non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia". ...