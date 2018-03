Polanski torna al thriller con Quello che non so di lei : Il tema del doppio e il rapporto tra finzione e realtà sono al centro di "Quello che non so di lei", il ventunesimo lungometraggio di Roman Polanski. A quattro anni da "Venere in pelliccia", l'ottantaquattrenne regista dà alle sale un'opera in cui riserva nuovamente il ruolo principale alla moglie, Emmanuelle Seigner, ma stavolta le affianca, come co-protagonista, l'ambigua e affascinante Eva ...