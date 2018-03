Più rigore con chi indossa una divisa

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018) La strage di Latina fa riflettere. La cronaca racconta diversi casi di delitti famigliari, dove una separazione inaccettabile per un coniuge e la sua patologica gelosia spingono a uccidere. Da tempo ormai, le potenziali vittime, donne per la stragrande maggioranza, sono esortate a denunciare minacce, aggressioni e stalking. Non sempre accade e non sempre i soggetti deboli riescono a superare queste situazioni insostenibili. Ma il caso dell'appuntato dei carabinieri Luigi Capasso appare assai più grave. In primo luogo perché non solo ha sfogato la sua violenta frustrazione, dettata da una conclamata instabilità psicologica, sulla moglie Antonietta Gargiulo, ma ha anche trucidato nel sonno le sue due bambine. Il secondo motivo è che a compiere questa sanguinosa e inaccettabile azione è stato un milite dell'Arma. Giornali e tv in questi giorni hanno raccontato la vita della ...