Più rigore con chi indossa una divisa : La strage di Latina fa riflettere. La cronaca racconta diversi casi di delitti famigliari, dove una separazione inaccettabile per un coniuge e la sua patologica gelosia spingono a uccidere. Da tempo ormai, le potenziali vittime, donne per la stragrande maggioranza, sono esortate a denunciare minacce, aggressioni e stalking. Non sempre accade e non sempre i soggetti deboli riescono a superare queste situazioni insostenibili. Ma il caso ...