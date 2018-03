PIL E LAVORO Forte | l' Italia resterà ingabbiata anche nel 2018

S PIL LO/ Se la Germania guarda alle 28 ore di lavoro - l'Italia rivuole l'articolo 18 : Mentre la Germania avanza con il contratto da 28 ore settimanali di lavoro , in Italia si torna ancora indietro al l'articolo 18: succede all'Acea di Roma. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:06:00 GMT)ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE/ La nuova scommessa su imprese e lavoratori, di C.A. NicoliniSETTIMANA LAVORATIVA DI 28 ORE/ La rivoluzione dei contratti iniziata in Germania , di S. Luciano

Uranio - la relazione di PIL i : “Difesa ha coperto omicidi. Pinotti? Ha cercato di occultare lavoro della commissione” : Non ha votato a favore della relazione approvata dalla commissione d’inchiesta sull’ Uranio , bollata come “troppo debole”. Così Mauro Pili , deputato del Misto (movimento Unidos), ha presentato una relazione alternativa, attaccando la Difesa e il ministro Pinotti: “Ho le prove che il ministero della Difesa ha coperto per anni omicidi plurimi e disastri ambientali“, ha attaccato il deputato e membro della ...

Germania : accordo PIL ota sulle 28 ore settimanali di lavoro - è un’intesa storica : accordo storico in Germania sull’orario di lavoro di 28 ore settimanali tra il sindacato dei metalmeccanico IG Metall e gli industriali. Le parti hanno siglato un’intesa pilota , che fa da apripista in Europa. L’ accordo è stato firmato nel Baden-Wurttemberg (la regione che ospita gli impianti di Porsche e Daimler) e riguarderà 900mila lavoratori, ...

Giornata mondiale dell'e PIL essia : Aice : 'Gite negate e lavoro a rischio' : ... ma 'bisogna spiegarlo e per questo l' Aice in Veneto ha iniziato un'intensa attività formativa, anche con il mondo della scuola'. La donna vive difficoltà ancora maggiori. 'La gravidanza va ...

Per l'80% degli italiani la situazione economica è negativa. Questo dipende anche dalla situazione del mercato immobiliare, spiega UGO BERTONE. Servono interventi come quelli di Trump