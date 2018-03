Piazza Affari avvia in retromarcia insieme al Vecchio Continente

Piazza Affari giù dell'1% - Fca maglia nera in avvio : Ieri il presidente della Fed, Jerome Powell, ha cercato di smorzare i toni da falco sottolineando come non ci siano prove che l'economia si stia surriscaldando e ha enfatizzato la necessità di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari all'ultima seduta prima delle elezioni (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:25:00 GMT)

Mercati UE chiudono rosso insieme a Piazza Affari : Teleborsa, - Si conclude una giornata negativa per i Mercati del Vecchio Continente , che continuano a scontare un clima di prudenza , in attesa di maggiori dettagli sulle strategie delle banche ...

Piazza Affari apre marzo in rosso - si salvano Luxottica e Ferragamo : Powell ritiene che non ci sono prove che l'economia si stia surriscaldando e non ci sono grandi pressioni al rialzo sui salari. Di contro tra i fattori di preoccupazione citati da Powell ci sono l'...

Piazza Affari : peggiora Aeffe : Retrocede molto la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,27%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury ...

Borse europee sui minimi. Piazza Affari in rosso si allinea : Teleborsa, - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , che continuano a scontare un clima di prudenza , in attesa di maggiori dettagli sulle strategie delle banche centrali, con uno ...

Piazza Affari apre in rosso con gli altri Eurolistini : Teleborsa, - Tutti negativi i listini europei e Piazza Affari , dopo l'ennesima seduta negativa di Wall Street e la chiusura debole dell'Asia. La revisione al ribasso del PIL USA non ha influenzato ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca di tenere i 22.500 punti (1 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 22.500 punti. Diversi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 04:39:00 GMT)

Piazza Affari non ha paura del voto : gli esperti spiegano perchè : Secondo gli esperti di Berenberg, c'è poco rischio sistemico visto che non si aspettano un'uscita dell'Italia dall'euro o una crisi sistemica tale da danneggiare l'economia dell'area euro. Non ...

Piazza Affari chiude in ribasso a metà ottava - sprint di Ferragamo : In particolare Powell ha detto che la sua percezione dell'economia è migliorata da dicembre scorso; parole interpretate come un implicito avallo alla possibilità di 4 rialzi nel 2018. Sul fronte ...

Piazza Affari continua in calo insieme all'azionario europeo : Teleborsa, - continua in rosso la seduta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che, fin dall'esordio hanno seguito la scia dei ribassi lasciata da Wall Street e dai listini asiatici ...

