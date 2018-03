Philadelphia batte Cleveland

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...

NBA - vintage Dwyane Wade! Miami batte Philadelphia nel finale - 13 per Belinelli : Miami Heat-Philadelphia 76ers 102-101 IL TABELLINO A quanto pare c'è ancora tempo per appendere le scarpette al chiodo: Dwyane Wade ha regalato ai suoi tifosi di Miami una prestazione vintage, non ...

NBA - troppo Embiid - non bastano i 22 punti di Gallinari : Philadelphia batte i Clippers : Philadelphia 76ers-L.A. Clippers 112-98 TABELLINO Non conta ancora come la prima vittoria di Marco Belinelli in maglia Sixers , annunciato nella notte l'accordo dell'ex giocatore di Atlanta con la ...

LIVE Super Bowl 2018 - New England Patriots-Philadelphia Eagles in DIRETTA : 3-9. Philadelphia batte il primo colpo : Foles trova Jeffery in end zone! Gostkowski sbaglia un field goal : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl 2018. New England Patriots contro Philadelphia Eagles: è l’atto finale della stagione NFL. È l’evento che paralizza l’America e il mondo intero. Milioni di appassionati negli States e in giro per il mondo sono pronti ad assistere ad un grande spettacolo. La partita vede una chiara favorita, New England: è per forza così quando c’è Tom Brady in campo. A 40 anni, TB12 è ...

NBA 2018 : LeBron James non basta - altra scoppola per Cleveland. Boston batte Philadelphia : Quattro incontri nella nottata NBA, che si è aperta nella serata italiana: Boston e Philadelphia, infatti, si sono sfidate nell’ormai classico appuntamento di Londra con i Global Games. I Celtics hanno recuperato uno svantaggio di 22 punti accumulato nel corso del secondo quarto battendo i 76ers per 114-103 e allungando la loro striscia vincente a sette partite. Il ruolo di trascinatore è spettato ovviamente a Kyrie Irving, autore di 20 ...

NBA 2018 : Boston batte Cleveland! Vincono Golden State e Houston - Spurs battuti a Philadelphia : Il piatto forte della notte NBA era senz’altro lo scontro al vertice della Eastern Conference tra Boston e Cleveland, che si ritrovavano dopo l’opening night. Ci si attendeva un gran duello tra Kyrie Irving e LeBron James ed invece a rubare le luci della ribalta è stato Terry Rozier, miglior realizzatore con 20 punti nella vittoria dei Celtics per 102-88. Un successo al quale l’ex Louisville ha contribuito nel primo e ...