Peugeot presenta la sua nuova mountain bike elettrica

Ecco la Peugeot #508 presentata a pochi giorni dal Salone dell’Auto di Ginevra : #Peugeot508 #508 #Peugeot #geneva #SaloneautoGinevra2018 #motorshowGinevra L’ennesima anteprima, quale apripista per indirizzare coloro che andranno al Salone dell’Auto di Ginevra. Alla Peugeot l’hanno pensata così. La 508 è stata svelata al Pubblico Mondiale. In veste statica per ora, ma con immagini e video che alimentano ancor più la curiosità. Ne avevamo parlato ad ottobre anche noi. Il dubbio amletico – allora ...