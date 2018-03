Personale ATA | richiesta da parte della Uil | potenziamento organico

Personale ATA - pronto il piano per assunzioni in ruolo : scadenze e procedura : Periodo di bandi e concorsi per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, nonché di importanti comunicazioni da parte del Miur anche in merito alle domande di terza fascia. L'ultima notizia riguarda il piano di assunzioni in ruolo previste a partire da settembre 2018. Il 28 febbraio è infatti uscito il bando relativo alle immissioni di Personale Ata. Vediamo di seguito cosa prevede tale bando, le scadenze e i requisiti ...

Personale ATA - monetizzazione sulle ferie : quando è possibile? : In questo articolo vi proponiamo alcune utili informazioni riguardanti un importante diritto dei collaboratori del Personale ATA, ovvero la monetizzazione sulle ferie. Ci sono alcune precisazioni da fare circa questo argomento, alquanto spinoso. Qui di seguito tenteremo di dare le opportune precisazioni e chiarimenti. Sempre in questa news, daremo anche alcuni aggiornamenti circa la scelta […] L'articolo Personale ATA, monetizzazione sulle ...

Personale ATA - III fascia 2018/21 : scelta istituti scolastici dal 14 marzo : Inizia il conto alla rovescia per tutto il Personale ATA (collaboratore scolastico, assistenti tecnici e amministratici, ecc.) che resta in attesa di compilare il modello D3 per la scelta delle scuole, dopo lo slittamento sulla validità delle graduatorie che saranno utilizzate per il triennio 2018/2020. Operazione preliminare è la compilazione dell’istanza. Infatti solo dopo aver completato e inoltrato correttamente la domanda di ...

Habemus Hominem - inaugurata la Personale a Roma di JAGO : Al Museo Carlo Bilotti, presso l’Aranciera di Villa Borghese, è stata inaugurata il 15 febbraio la “Personale” dell’artista JAGO, al secolo Jacopo Cardillo. Ho conosciuto JAGO su Facebook, uno dei suoi strumenti di divulgazione, comunicazione, condivisione. JAGO è diretto, non ha barriere intorno. Sa far vivere tutti i suoi universi poliedrici alla massima espressione. Le sue opere sono solo una parte del suo modo di ...

Comune - approvata la delibera su fabbisogno di Personale : oltre mille assunzioni in tre anni : La giunta del Comune di Napoli ha approvato la delibera sul piano del fabbisogno del personale 2018/2020, provvedimento con il quale viene fatta la programmazione delle assunzioni che saranno attuate ...

Personale ATA : piano annuale delle attività ed obblighi delle scuole : Nuove informazioni riguardanti il Personale ATA. Oggi ci occuperemo degli obblighi delle scuole riguardanti il piano annuale delle attività. Sono molte le domande circa l’obbligazione della pubblicazione online del ‘piano annuale delle attività del Personale ATA’. Come ricorda Orizzonte Scuola in un suo recente articolo, è d’uopo vi sia la trasparenza della Pubblica amministrazione, consistente […] L'articolo ...

Personale ATA : più possibilità per migliaia di posti vacanti - perché e cosa fare : Altrove si è detto dei tanti posti Ata che si andranno a liberare a causa delle 7.936 domande di pensionamento pervenute nelle segreterie (numeri ancora non definitivi, ma alquanto indicativi che il Miur ha reso disponibili), a cui si aggiungeranno quelle derivanti dall'Ape social, con un cospicuo aumento rispetto a quelle dello scorso anno. Questo significa chiaramente che ci sarà, nelle scuole italiane, un turn over di Personale ...

Personale ATA : aumenti irrisori? Le dichiarazioni di FederAta : FederAta ha di recente scritto una missiva indirizzata al ministro dell’istruzione Valeria Fedeli, circa il nuovo Contratto riguardante anche il Personale ATA. Gli aumenti previsti sono stati considerati ‘irrisori’ dal sindacato stesso. Nel corso della lettera, FederAta rincara ulteriormente la dose definendo le nuove paghe previste da contratto ‘squallide’, ‘inaccettabili’ e ...

Personale ATA : nuove figure professionali all'orizzonte - ecco quali Video : Negli ultimi giorni si è discusso abbondantemente sul nuovo contratto #Scuola, firmato lo scorso 9 febbraio, specialmente per ciò che riguarda le cifre previste per gli aumenti stipendiali spettanti al Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. C'è però un altro punto importante che merita riflessione, ovvero l'art. 34 di tale contratto fa riferimento alle nuove figure professionali #ATA. Di fatto, da anni ci sono precisamente ...

Scuola - firmato il rinnovo del contratto per docenti e Personale ATA : Dopo diverse ore di trattative è arrivata la firma del rinnovo contratto della Scuola. Il rinnovo interessa più di un milione di lavoratori tra docenti e personale Ata, comprendendo anche gli addetti dell’università e della ricerca. Da segnalare che solo alcuni sindacati, Doc Cgil, Cisl e Uil Scuola, hanno deciso di firmare l’accordo. Vediamo quali sono le novità del rinnovo. Aumento della busta paga Previsti aumenti in busta paga, ...

Contratto nazionale Scuola : a quanto ammontano gli aumenti per Personale ATA e docenti : Nove anni dopo, arriva la firma tanto attesa: il governo ha ufficializzato il rinnovo dei contratti per un milione di addetti ai lavori, tra personale Ata e docenti. Come per gli statali, la misura è ...

Personale ATA : si guadagnerà di più - ecco perché e i dettagli per profilo Video : Dopo le notizie relative ai dati dei pensionamenti #ATA, ci sono altre importanti novita' riguardanti il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario [Video], oggi 9 febbraio 2018: è stato infatti firmato il nuovo contratto scuola che prevede gli aumenti stipendiali. Da tempo si aspettava la notizia e oggi arriva la conferma: 100 milioni di euro andranno negli stipendi. Di to i dettagli sugli aumenti per profilo Ata AA, AT, CS, DSGA, IF, GA, ...

Personale ATA - a breve scadenza domande part-time : data e a chi si rivolge Video : Il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole [Video] può procedere a breve con la presentazione delle domande part-time, per l'anno scolastico 2018/2019. Le domande dovranno essere indirizzate alla direzione scolastica regionale e saranno valide a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019. Di to i dettagli sulla data di scadenza, a chi si rivolge nello specifico e quanti tipi di part-time si possono presentare. scadenza ...

Personale ATA - caricamento domande : chi potrà compilare il modello D3 Video : Come detto in precedenza, la data del modello D3 per completare la domanda #ATA 2017 è prevista per marzo. Collegandosi su istanze online del sito #Miur, i candidati alla terza fascia Ata potranno scegliere le 30 scuole. Si ricorda che la data ufficiale sara' resa nota dal Miur tramite avviso e ci sara' per tutti il tempo necessario per poter scegliere i 30 istituti [Video]; mentre alcuni gia' si saranno fatti un'idea precisa su quali scuole ...