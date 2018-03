Per la prima volta - il più ampio albero genealogico digitale dell’umanità : Foto: Pixabay Il più grande albero genealogico digitale è stato realizzato oggi da un gruppo di ricercatori statunitensi, che ha analizzato i profili pubblici di milioni di utenti registrati su una piattaforma dedicata, ricostruendone le linee familiari attraverso varie generazioni. Il set di dati ottenuto oggi dagli scienziati fornisce informazioni su matrimoni, migrazioni, rapporto fra legame genetico e longevità delle famiglie ...

Putin e il suPer-missile 'invulnerabile'. Casa Bianca : manterremo il primato - Trump difenderà Usa : Il presidente russo: "Avevamo detto che avremmo risposto ai loro sistemi antimissili". La replica di Washington: Putin viola gli impegni presi nei trattati

MotoGP - Test Losail 2018 : analisi prima giornata. Segnali confortanti Per la Yamaha - Honda rimandata. Passi avanti Per Jorge Lorenzo : prima giornata di Test MotoGP a Losail, in Qatar. Tre giorni quanto mai decisivi, perché anticipano di due settimane l’inizio del Mondiale e si svolgono sullo stesso tracciato su cui si aprirà la stagione. Scorrendo la classifica dei tempi della prima giornata si nota innanzitutto un certo equilibrio: i primi dieci sono racchiusi in meno di cinque decimi, mentre nel giro di un secondo troviamo addirittura sedici piloti. Chiaramente, ...

Ecco Jaguar I-Pace - la prima vera concorrente Per Tesla : Jaguar ha tolto ogni indugio presentando definitivamente I-Pace in una premiere in live streaming mondiale. L'auto verrà esposta dal 6 marzo al Salone di ginevra e sarà contestualmente ordinabile da ...

Isola - prima notte insieme Per Marco e Jonathan. Ferri : “Con lui mi sento a mio agio” : prima notte insieme per Marco Ferri e Jonathan Kashanian sulla ‘Isla Bonita’. L’ex calciatore e l’esperto di moda si godono la vita sull’Isola dei comfort tra...

Uomini e Donne - la Vignali ancora contro Laudoni : "Stefano tre giorni prima di accettare il trono - piangeva Per me" : La cestista riminese, ospite a Casa Signorini, torna a parlare dell'ex fidanzato, a breve sul trono di Uomini e Donne

Burian Olanda : la primavera meteorologica comincia con -15°C Percepiti e allerte Per il freddo estremo : La primavera meteorologica in Olanda è iniziata oggi con un’allerta gialla per freddo estremo. Le temperature minime combinate con il forte vento creano temperature ambientali di -15°C in tutto il Paese, secondo l’istituto meteorologico KNMI. Gli automobilisti nel nord dell’Olanda, soprattutto sulle isole Wadden, dovranno prestare attenzione alle strade scivolose a causa della neve caduta in questi giorni che non si è ancora sciolta. Le ...

Gli Immortali - Artisti Per sempre - in prima visione su Sky Arte HD : Prosegue il viaggio tra i cimiteri più noti e affascinanti d'Europa per rievocare epoche del passato e riscoprire le vicende di uomini e donne che hanno cambiato il percorso dell'Arte, della ...

Viaggi & Turismo - le proposte MSC Crociere Per l’inverno 2019/2020 : prima si prenota - maggiori sono i vantaggi : MSC Crociere, la più grande Compagnia di Crociere a capitale privato al mondo, presenta un’ampia offerta di Crociere per i crocieristi più lungimiranti e già proiettati all’inverno 2019/2020. Nella sfera di cristallo MSC il futuro mostra una Compagnia composta da una flotta di 17 moderne navi, una vasta gamma di destinazioni comodamente raggiungibili in ogni angolo del globo e un ventaglio di scelte davvero stimolanti ideali per una ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt Per la prima volta insieme nel nuovo film di Tarantino : Entrambi biondi e con gli occhi azzurri. Entrambi «belli e impossibili» della Hollywood di un tempo glorioso. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, undici anni di differenza l’uno dall’altro, sul red carpet si sono incontrati una sola volta. Leo aveva ancora il ciuffo leccato all’indietro, Brad il sorriso sornione di chi avrebbe fatto carriera. Eppure un film insieme non lo avevano mai girato. Almeno fino ad ora. ...

Crossover di Scandal e How to Get Away with Murder - video anteprima e anticipazioni su trama e Personaggi da Pete Nowalk : Una breve anteprima del Crossover di Scandal e How to Get Away with Murder, in onda su ABC negli Stati Uniti giovedì primo marzo, mostra il momento in cui le due brillanti e tormentate protagoniste delle serie ShondaLand si incontrano per la prima volta nei due episodi inseriti nelle rispettive stagioni. Protagonista della clip è Olivia Pope (Kerry Washington), che ormai lontana dalla Casa Bianca dopo le sue travagliate dimissioni tiene una ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : a La Molina Michela Moioli difende il primato - uomini Per il riscatto : Un paio di settimane per tirare il fiato, ma ora si riparte verso lo sprint finale: torna la Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo le Olimpiadi di PyeongChang. Ci si sposta verso la Spagna: sulle nevi di La Molina, dove sabato si disputerà una prova importante anche in chiave sfera di cristallo. Gli italiani vogliono continuare a stupire. Fari puntati ovviamente sulla medaglia d’oro olimpica Michela Moioli. L’atleta di Alzano ...

Mostre e attività nei Musei in Comune Per la prima domenica di marzo 2018 : ... 10.45 "12.00 " 14.30 " 15.45 " 17.00 Durata: 1h Una "passeggiata scientifica" con tutta la famiglia per visitare il museo in un modo diverso dal solito Scienza in famiglia 'Vietato non toccare' ...

È fatta - lascia Napoli Per sempre : ecco la prima cessione dolorosa : È già tempo di tornare a pensare al campionato italiano di calcio perché la ventisettesima giornata di Serie A incombe, ma mentre le varie squadre si preparano ad affrontare al meglio il weekend per cercare di migliorare l'attuale classifica, in casa Napoli si continua a parlare incessantemente di mercato e di quello che sarà il futuro della squadra al termine di questa stagione che potrebbe essere gloriosa e diventare storica per il popolo ...