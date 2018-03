Per la pioggia gelata chiusi tratti autostrade in Emilia Romagna Stop treni zona Genova

Autostrade chiuse in Emilia Per pioggia gelata. Riaperta A12 - aggiornamenti in tempo reale : Piogge gelate: chiuse in parte A1, A13, A14. L'invito di Autostrade per l'Italia: "Non mettetevi in viaggio". Liguria, ancora interrotta l'Aurelia. Maltempo, 55 morti in Europa Previsioni meteo: le ...

Neve - pioggia e gelo sull'Italia : le previsioni Per oggi e domani : E' un giovedì all'insegna di pioggia, Neve e gelo su gran parte della Penisola. Torino, Milano, Genova e Firenze si sono svegliate giovedì mattina sotto la Neve, con apporti al suolo moderati...

DANCE DANCE DANCE/ Anticipazioni - chi sarà eliminato? Pioggia di critiche Per Susy e Dino (Sesta puntata) : DANCE, DANCE, DANCE torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, con la sesta puntata della seconda edizione: dopo Carlotta e Frank, chi sarà eliminato?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:42:00 GMT)

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi terza giornata. Neve - pioggia e freddo rovinano i piani - le scuderie saranno pronte Per Melbourne? : Proseguono i Test pre-stagionali di Barcellona per quanto riguarda la Formula Uno, ma il meteo sta mettendo seriamente in ginocchio le scuderie. La Neve che ha ricoperto il circuito del Montmelò in mattinata, infatti, ha pregiudicato una disputa regolare delle prime ore di sessione, mentre nel pomeriggio la pioggia battente (con le temperature comunque sempre bassissime dell’asfalto) ha reso quasi impossibile per i piloti scendere in ...

Messenger - pioggia di cuori Per San Valentino : Dai nuovi filtri e maschere alle funzionalità pensate per gli innamorati, all'insegna della massima personalizzazione della chat di Facebook

F1 - Test Barcellona : previsioni meteo Per domani (giovedì 1° marzo). Pioggia al Montmelò - giornata a rischio? : Oggi la neve è caduta copiosamente su Barcellona impedendo il corretto svolgimento della terza giornata di Test della Formula Uno. Il semaforo verde è stato acceso solo alle ore 12.00, alcuni piloti sono usciti soltanto per un installation lap e poi sono prontamente rientrati ai box: era impossibile lavorare in queste condizioni. Le scuderie non sono riuscite a trovare un accordo per cancellare la sessione odierna e rinviarla a un altro giorno. ...

F1 - neve e pioggia a Barcellona Per i test : non era preferibile andare in Bahrein? Costi e logistica i fattori sfavorevoli : Guardando le immagini che arrivano dalla pista del Montmeló sembrerebbe ancora di essere a PyeongChang per la gare delle Olimpiadi Invernali e invece l’ambito è completamente diverso. Nella giornata odierna era previsto il day-3 dei test collettivi riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1. Una sessione che, nei fatti, è ancora in corso ma che praticamente è come se non lo fosse: la neve al mattino e la pioggia nel pomeriggio, ...

Governo ultimo atto - fondi a pioggia Per cantieri in tutta Italia (e c'è anche la Tav) : Ultima atto politico del Governo prima delle elezioni: milioni, anzi, miliardi di fondi a pioggia per strade, ferrovie ma anche per investimenti sulla cultura. Nella riunione del Comitato Interministeriale per la Programmazione...

LIVE F1 - Test Barcellona in DIRETTA : terza giornata (mercoledì 28 febbraio). Ferrari Per proseguire il lavoro - ma incombono pioggia e neve! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata (mercoledì 28 febbraio) dei Test di Barcellona di F1. Sul circuito catalano c’è grande attesa su quel che sarà il meteo. Le previsioni non promettono niente di buono e si paventa l’arrivo della neve, cosa già avvenuta sul finire del turno di ieri. E’ evidente, dunque, che prima ancora che i piloti e le macchine saranno le condizioni atmosferiche a tenere banco ...

Messenger - pioggia di cuori Per San Valentino : Dai nuovi filtri e maschere alle funzionalità pensate per gli innamorati, all'insegna della massima personalizzazione della chat di Facebook

“Let it snow”. Neve a Roma - Totti c’è. E anche Ilary… Il Pupone si gode la bella moglie e i figli “così”. Basta questa foto Per scatenare i fan. Neanche a dirlo - è pioggia di like. L’avete vista? : Dopo essere stato a lungo anticipato, alla fine Burian è arrivato. Temperature al di sotto dello zero, vento, gelo e tanta Neve. anche a bassa quota. anche in città dove la Neve è cosa rarissima. Per esempio Roma. Che lunedì 26 febbraio si è svegliata coperta di Neve. Tutti se la godono, questa Neve tanto rara anche perché le scuole sono chiuse e quindi si fa a pallate, si plasmano pupazzi, si va sullo slittino (o sulle buste di plastica), ci si ...

Cultura - Per il prossimo triennio finanziamenti a pioggia : +79%. E 300mila euro vanno alla fondazione di Bazoli : Oltre 300mila euro in tre anni alla fondazione Giorgio Cini di Venezia, presieduta dal banchiere Giovanni Bazoli e forte di soci sostenitori del calibro di Eni, Intesa San Paolo, Assicurazioni Generali e fondazione Cariplo, che nel triennio precedente si era dovuta accontentare di 140mila euro. Altri 125mila euro alla fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma nel cui cda siedono, tra gli altri, Gianni Letta, Luigi Abete e Franco ...

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche Per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche Per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo, l'ingresso di aria ...