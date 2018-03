Pechino | ' Grande preoccupazione per politica Usa sui dazi'

Sofia Goggia come Federica Pellegrini a Pechino 2008 : dalla grande amarezza al trionfo totale : Sci alpino e nuoto sono sport agli antipodi, eppure esistono tante analogie tra la storia di Sofia Goggia e quella di Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Pechino 2008. In Cina la fuoriclasse di Spinea dovette reagire ad una tremenda delusione, prima di prendersi con orgoglio l’agognata medaglia d’oro. Nei 400 sl, infatti, timbrò addirittura il record del mondo in finale, salvo chiudere in quinta piazza l’atto conclusivo. ...