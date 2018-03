Patti Smith e Because the Night | 40 anni fa il dono del Boss che ' appartiene agli

Patti Smith a Venezia con Words and Music a giugno : prezzi biglietti in prevendita : Oltre al già annunciato concerto del 10 giugno a Roma, è stato ufficializzato anche l'appuntamento con Patti Smith a Venezia , sempre il prossimo giugno : la rocker porterà nel nostro paese con un'unica data il suo spettacolo Words and Music , a metà strada tra spettacolo teatrale e concerto. Patti Smith porta sul palco del Teatro Goldoni di Venezia , sabato 9 giugno , un reading in cui si alternano letture ed esecuzioni dal vivo di alcuni dei ...

Concerti di Patti Smith in Italia nel 2018 : info e prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Patti Smith in Italia sono finalmente ufficiali. Dopo i tanti spettacoli del 2017, la sacerdotessa del rock è pronta a tornare nel nostro paese per una nuova tappa all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'artista sarà accompagnata dalla sua band composta da Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan e dal figlio Jackson Smith. Già noti i prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita ...