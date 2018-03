Parte dal Friuli la ricerca d' avanguardia dei magazzini automatizzati

GIORGIA : riParte in tour domani dal PalaLottomatica di Roma con”ORONERO LIVE : l via domani, venerdì 2 marzo, “ORONERO LIVE” di GIORGIA, 6 imperdibili appuntamenti dal vivo che partiranno con il doppio LIVE (2 e 3 marzo) al PalaLottomatica di Roma e proseguiranno poi a MILANO e PADOVA: un’occasione unica per festeggiare un anno e mezzo di grandi successi targati “Oronero”! Nelle date di “ORONERO LIVE” GIORGIA si esibirà per la prima volta nella sua carriera su un palco posto al centro del palazzetto, che permetterà al ...

TINA CIPOLLARI VS GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne - il web dalla Parte della dama : GEMMA GALGANI e TINA CIPOLLARI continuano a tenere banco al trono over di Uomini e Donne. dama e opinionista continuano a litigare e il web si schiera con la torinese.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:50:00 GMT)

“Falsa”. Isola dei Famosi - Parte dall’Italia la nuova accusa a Bianca Atzei. La ex di Biaggi ha fatto arrabbiare parecchio qualcuno che - ora - si vendica mentre lei è ignara di tutto. Il duro attacco che la farà soffrire : Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, quella di martedì 27febbraio, non sono mancati momenti trash. La puntata in questione ha visto l’eliminazione di Paola Di Benedetto che, però, non è tornata in Italia. È ancora in Honduras su una spiaggia a parte ed è in attesa di scoprire i risultati del televoto: il pubblico infatti dovrà scegliere quale ex naufrago potrà continuare il suo percorso in Honduras. Ovviamente non è mancato un ...

Le star dalla Parte dell’ambiente : Ancora una volta il tema della sostenibilità torna sotto i riflettori. Questa volta, a dargli voce è il gruppo Pianoforte (a cui fanno capo i marchi Carpisa, Yamamay e Jaked) che ha stretto un patto di collaborazione con la Fondazione One Ocean – organizzazione impegnata nella salvaguardia dell’ecosistema marino e rispetto ambientale – per attivare una serie di iniziative e progetti volti a tutelare l’ambiente. LEGGI ANCHERodeo ...

AMICI 17/ Video - Luca Tommassini incontra i ragazzi : "Sono dalla vostra Parte" : AMICI 17, verso il serale: nessun allievo ha conquistato i favori ella commissione. Chi sarà il primo allievo ad accedere alla fase più importante del programma?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Se Meghan Markle sta dalla Parte di #MeToo : «Sosteniamo le donne» : Meghan Markle ha le idee chiare. La 36enne americana non vede l’ora di mettersi a «lavoro». Non appena sarà moglie del principe Harry (il prossimo 19 maggio, ndr) potrà iniziare a dedicarsi ufficialmente a una delle questioni che più le sta a cuore: la difesa dei diritti delle donne. Una «missione» che porta avanti fin da quando era solo una bambina e che ha voluto ribadire nel primo impegno pubblico al fianco del futuro marito e dei quasi ...

Santa Giulia riParte dalle "scintille". Diciotto piani di uffici : ... che è complessa anche per la necessità di far quadrare i conti, garantendo la realizzazione della tranvia, per noi essenziale, di collegamento con la nuova arena musicale e il Museo della scienza e ...

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di Acapulco. A rischio le Partecipazioni ad Indian Wells e Miami : Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del Tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam. “Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato ...

"Il M5S ha un programma sull'ambiente - chi governa va dalla Parte opposta" : La Spezia - Le vertenze ambientali spezzine, le normative regionali e le proposte del programma del Movimento cinque stelle. Sono stati questi i temi cardine del convegno "Ambiente, il caso Spezia", ...

Isola - Elena Morali in ospedale : a rischio la sua Partecipazione al reality : Momenti di apprensione per Elena Morali. Dopo il malore di qualche giorno fa, l'ex Pupa ha avuto un altro mancamento a poche ore dalla

Dalla vostra Parte - altra gaffe di Di Maio : Raggi è in Brasile : Luigi Di Maio commette l'ennesima gaffe. Ospite di Dalla vostra parte, il grillino è convinto: "La Raggi è in Brasile". Ma il sindaco è in Messico.Tra le conseguenze della neve di ieri a Roma c'è anche la polemica sul viaggio di Virginia Raggi in Messico, dove era attesa per un meeting sul clima. E mentre la Capitale si svegliava con i treni in ritardo e la sospensione del servizio Atac, ecco spuntare le foto del ...

Cagliari-Napoli 0-2 | La diretta Si riParte dal doppio vantaggio : Cagliari e Napoli scendono in campo alla Sardegna Arena nel posticipo del lunedì sera di questo 26esimo turno di Serie A; i sardi viaggiano con un vantaggio abbastanza rassicurante rispetto...

Rick riParte dalla discarica in The Walking Dead 8 : anticipazioni e promo episodio del 5 marzo : Dopo la rocambolesca (ma un po' deludente) midseason première di The Walking Dead 8, per Rick e Michonne è arrivato il momento di dire addio a Carl e guardare avanti per assicurare alla loro gente un mondo migliore. Questa è la promessa che lo sceriffo ha fatto a suo figlio e sembra che per mantenerla dovrà ripartire proprio da Jadis e gli uomini della discarica. Nei giorni scorsi si è parlato molto di quello che succederà in questa seconda ...