Parla Fabio Fulco | ' Ecco i veri motivi per cui io Cristina Chiabotto ci siamo lasciati'

“Ti prego aiutami - guarda come vivo”. L’appello di Fabio ad Antonio Ricci. Cacciato da Striscia la Notizia insieme a Mingo con l’accusa di falsificare i servizi - oggi De Nunzio è stato giudicato innocente. Ma la sua esistenza è tracollata. E Parla del suo dramma : Tutti ricordiamo il ‘buon Fabio’ di Striscia la Notizia che insieme a Mingo smascherava farabutti, mascalzoni e truffatori. Per 18 anni ha lavorato a fianco di Antonio Ricci&Co, poi tutto è finito a causa di una brutta vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto assieme al collega. Mingo, infatti, si sarebbe fatto pagare per 10 servizi relativi a fatti puramente inventati e concretamente mai avvenuti. Da lì è nato un ...

Fabio Troiano ospite a Leggo per Parlare del nuovo spettacolo - Lampedusa - un dramma grottesco dedicato agli italiani e ai migranti : La questione dei migranti, ne sono convinto, viene ipertrofizzata dalla campagna politica che si fa sulle spalle delle vere vittime: chi affronta i viaggi della speranza e chi deve gestirli nell'...

Matteo Salvini da Massimo Giletti - fucilata a Fabio Fazio : 'Se aspettassi di Parlare su Rai 1...' : E ancora: 'Gli italiani non sono razzisti, anche perché i nostri nonni e i nostri padri sono andati in giro per il mondo. Il problema non è l'immigrazione, ma l'immigrazione clandestina , e cioè gli ...

Fabio Franceschi - a Libero Parla l'imprenditore azionista del Fatto : 'Guadagno 50 milioni l' anno Non mi candido per denaro' : Il suo impero produce 400 milioni di volumi all' anno, 40 titoli al giorno, rifornisce più di 200 case editrici nel mondo tra cui le francesi Hachette e Flammarion Gallimard, la News Corporation del ...

'Travaglio vuole le mie quote del Fatto? Basta pagare bene'. Parla Fabio Franceschi - candidato con Forza Italia : Fabio Franceschi è socio al 4% della società "Il Fatto spa", ma anche candidato con Forza Italia. Una situazione che non è piaciuta a Cinzia Monteverdi e Marco Travaglio, rispettivamente a.d. di "Il ...

