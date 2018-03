Paralimpiadi PyeonChang 2018 | gli atleti medagliati sia ai Giochi estivi che a quelli

oasport

(Di venerdì 2 marzo 2018) Dall’8 al 18 marzo avranno luogo iParalimpici invernali di PyeongChang, oramai abituale continuazione deiOlimpici in grado di attirare un pubblico sempre più vasto. Come nella storia olimpica, anche in quella paralimpica vi sono alcuniche si sono cimentati con successo in diverse discipline, alternando partecipazioni estive ed invernali. Tra questi, il record assoluto spetta alla tedesca Reinhild Möller, che dal 1980 al 2006 ha collezionato ben ventitré medaglie, di cui diciannove d’oro, traca e sci alpino. Amputata alla gamba sinistra sin dall’età di tre anni, la teutonica è anche la primatista per le medaglie dello sci alpino paralimpico, con diciannove podi (sedici ori, due argenti e un bronzo). Restiamo in Germania anche con Frank Höfle, protagonista paralimpico dal 1992 al 2002, dove ha collezionato ventiquattro medaglie, di cui ...