Pamela uccisa con due colpi d' arma da taglio

Pamela non è morta per overdose 'La ragazza è stata uccisa da due coltellate' : Pamela Mastropietro aveva assunto eroina ma non è morta per overdose. È stata uccisa da 'due colpi di arma da punta e taglio penetrati alla base del torace a destra quando la vittima era ancora in ...

“Ecco come è morta Pamela” - arrivano i dati dell’autopsia effettuata sul corpo della ragazza uccisa a Macerata. Purtroppo quello che emerge è da brividi : arrivano le conferme ufficiali sulla causa di morte di Pamela Mastropietro. Malgrado la perizia completa non sia stata ancora depositata, una prima certezza sulla morte della 18enne è che a porre fine alla sua vita non è stata un’overdose come si era detto sulle prime, ma sono state in realtà delle coltellate e un colpo alla testa. Una vera tragedia. A renderlo noto, in attesa di rivelare tutti i risultati degli esami effettuati, sono ...

Pamela - testimoni inchiodano i nigeriani : "Volevano comprare acido per sciogliere il cadavere". Oseghale : "Non l'ho uccisa" : Nuovi elementi. Avrebbero voluto comprare acido per sciogliere il cadavere di Pamela Mastropietro, Innocent Oseghale e Desmond Lucky, due dei quattro indagati per la morte della 18enne romana fatta a...

Potrebbe essere questa l'ultima foto di Pamela Mastropietro - prima di essere uccisa : questa è l'ultima foto di Pamela Mastropietro. E' stata scattata a Macerata, martedì 30 gennaio, alle 11. A fermare l'immagine è una telecamera della farmacia di via Spalato: la 18enne romana esce dopo aver comprato una siringa. Porta con sé il suo trolley rosso e blu, dentro il quale l’indomani verranno trovate parti del suo corpo smembrato. Uscita dalla farmacia, secondo la ricostruzione ...

Pamela Mastropietro - Vittorio Feltri : 'Perdio - diteci perché i nigeriani l'hanno uccisa'. Il mostruoso sospetto : La fisiognomica non è una scienza esatta, forse non è neanche una scienza. Tuttavia quando guardo le fotografie di Pamela, la ragazza fatta a pezzi a Macerata da alcuni nigeriani brutti come il demonio, non riesco a pensare fosse completamente rimbambita dalle ...

Pamela uccisa con due coltellate : E' slittato a domattina l'interrogatorio di convalida davanti al gip di Macerata Giovanni Maria Giovanni Manzoni dei due nigeriani Desmond Lucky e Lucky Amelia, fermati con l'accusa di omicidio, ...

Macerata - Pamela stordita e poi uccisa a coltellate. Indagini alla stretta finale : Macerata - stordita in salotto con un colpo alla tempia, uccisa con coltellate al fegato e poi trascinata sulla meravigliosa, grande terrazza con vista sui Sibillini: è lì, in quei quaranta metri ...

Pamela MASTROPIETRO - MACERATA/ Delitto rituale : due coltellate e un colpo in testa - uccisa dal ‘gruppo’ : Delitto PAMELA MASTROPIETRO, ultime notizie MACERATA: Delitto rituale, ipotesi dopo risultati autopsia. "Morta con 2 coltellate al fegato e colpo in testa: uccisa dal gruppo di nigeriani"(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Pamela uccisa con due coltellate : "Forse gli indagati hanno paura del colpevole". L'ombra dei crimini rituali : Due coltellate al fegato ed un colpo alla testa. Sarebbe morta così Pamela Mastropietro, secondo indiscrezioni legate ai risultati dell?autopsia sul corpo della 18enne uccisa e fatta a...

Pamela uccisa con due coltellate al fegatoSpunta l'ombra dell'omicidio rituale : Lo scempio sul corpo sembra rimandare ai crimini tribali diffusi nei villaggi nigeriani. Intanto dagli esiti degli esami istologici appare ormai chiaro come ad uccidere la ragazza siano state due coltellate, inferte quando era ancora vita. Impossibile provare la violenza sessuale.