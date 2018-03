Pamela non è morta per overdose | La ragazza è stata uccisa da due coltellate

Pamela ha assunto eroina - ma non è morta di overdose : Non è morta per overdose . Tracce di morfina sono state trovate in vari organi del corpo di Pamela Mastropietro , fatto a pezzi e chiuso in due trolley. È una delle indiscrezioni che trapelano sul ...

Pamela aveva assunto eroina - ma non è morta di overdose : Non è morta per overdose . Tracce di morfina sono state trovate in vari organi del corpo di Pamela Mastropietro , fatto a pezzi e chiuso in due trolley. È una delle indiscrezioni che trapelano sul ...

La lettera della nonna di Pamela Mastropietro a Quarto Grado : Il caso di Pamela Mastropietro, la diciottenne assassinata e fatta a pezzi, ha scosso l'Italia, ma ha suscitato diverse critiche contro la madre della vittima, la signora Alessandra. Proprio per rispondere alle polemiche, la nonna di Pamela ha deciso di scrivere una lunga e commovente lettera al programma Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi. La madre di Pamela è stata accusata di eccessiva esposizione mediatica e di non piangere in tv per ...

Pamela Mastropietro/ Macerata - Oseghale non potrà più vedere la figlia (Quarto Grado) : Pamela Mastropietro, sono purtroppo inquietanti le rivelazioni del medico legale che svela come la ragazza abbia sofferto prima di morire. Stasera se ne parla su Rete 4. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 19:42:00 GMT)

Pamela Petrarolo di Non è la Rai/ La rivalità con Ambra Angiolini : "Mi è mancata un'opporunità" : Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è La Rai, smentisce categoricamente la presunta rivalità con Ambra Angiolini ma conferma che le sia mancata una grande opportunità per il successo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:50:00 GMT)

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro - a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito che fa saltare sulla sedia la madre : “Ecco cosa non torna” : “Perché Pamela comprò una siringa se lei non ne faceva uso?” “Il buco sul polso forse per far credere a un’overdose?” Sono solo alcuni degli interrogativi che si pone ‘Chi l’ha visto?’, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Le immagini trasmesse dalla ...

Il padre : “Pamela inalava o fumava la droga - non si bucava” : Il padre: “Pamela inalava o fumava la droga, non si bucava” E poi l’accusa: “In quella comunità è successo qualcosa” Continua a leggere L'articolo Il padre: “Pamela inalava o fumava la droga, non si bucava” sembra essere il primo su NewsGo.

Pamela - il papà a Porta a Porta : 'Non è morta di overdose - lei fumava ma non usava siringhe' : Il nuovo dubbio. Temiamo 'che qualcuno le abbia fatto qualcosa di male lì dentro' cioè nella comunità da dove Pamela Mastropietro è scappata. Lo ha detto la mamma della ragazza morta a Macerata il 30 ...

Pamela - il papà a Porta a Porta : "Non è morta di overdose - lei fumava ma non usava siringhe" : Il nuovo dubbio. Temiamo «che qualcuno le abbia fatto qualcosa di male lì dentro» cioè nella comunità da dove Pamela Mastropietro è scappata. Lo ha detto la...

Il sindaco Pd disertò la fiaccolata per Pamela non il sit-in antifascista : C'è qualcosa che non quadra nel comportamento del sindaco Pd di Macerata, Romano Carancini. Il quale è certo una persona perbene e un bravo amministratore. Che però ieri ha sbagliato. Non tanto ...

Il sindaco Pd disertò la fiaccolata per Pamela non il sit-in antifascista : C'è qualcosa che non quadra nel comportamento del sindaco Pd di Macerata, Romano Carancini. Il quale è certo una persona perbene e un bravo amministratore. Che però ieri ha sbagliato. Non tanto partecipando a un corteo - «antirazzista», ma perché all'indomani della tragedia di Pamela Mastropietro, lo stesso Carancini, non aderì alla fiaccolata promossa dalla famiglia della 18enne massacrata da un branco di ...

La morte di Pamela Mastropietro non c’entra niente con riti voodoo e cannibalismo : Una bufala macabra molto diffusa – anche grazie a giornali e opinionisti – sostiene che il cadavere sia stato mutilato in maniera rituale: non è vero The post La morte di Pamela Mastropietro non c’entra niente con riti voodoo e cannibalismo appeared first on Il Post.

Pamela Mastropietro - il procuratore : 'La tesi della mafia nigeriana non regge' : Si è parlato molto del presunto coinvolgimento della mafia nigeriana nell'omicidio di Pamela Mastropietro. La tesi è stata sostenuta da alcuni analisti ed opinionisti, tra cui il noto psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi ed è stata anche trattata in diversi programmi televisivi d'attualità. Secondo questa teoria, i quattro nigeriani sospettati dell'omicidio della 18enne sarebbero stati membri della stessa organizzazione criminale di ...

Pamela - testimoni inchiodano i nigeriani : "Volevano comprare acido per sciogliere il cadavere". Oseghale : "Non l'ho uccisa" : Nuovi elementi. Avrebbero voluto comprare acido per sciogliere il cadavere di Pamela Mastropietro, Innocent Oseghale e Desmond Lucky, due dei quattro indagati per la morte della 18enne romana fatta a...