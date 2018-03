Pamela è morta per due colpi di arma da punta e taglio al torace : Pamela è morta per due colpi di arma da punta e taglio al torace La 18enne romana è morta "nella tarda mattinata/primo pomeriggio del 30 gennaio". E' la conclusione delle valutazioni medico legali e tossicologiche preliminari nell'inchiesta sull'omicidio della giovane il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato in due ...

“Ecco come è morta Pamela” - arrivano i dati dell’autopsia effettuata sul corpo della ragazza uccisa a Macerata. Purtroppo quello che emerge è da brividi : arrivano le conferme ufficiali sulla causa di morte di Pamela Mastropietro. Malgrado la perizia completa non sia stata ancora depositata, una prima certezza sulla morte della 18enne è che a porre fine alla sua vita non è stata un’overdose come si era detto sulle prime, ma sono state in realtà delle coltellate e un colpo alla testa. Una vera tragedia. A renderlo noto, in attesa di rivelare tutti i risultati degli esami effettuati, sono ...

Pamela Mastropietro - il perito inchioda i nigeriani : la 18enne morta per le coltellate : Il caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana trovata morta e sembrata in due trolley a Macerata, arriva al suo punto di svolta: I i risultati dell’esame tossicologico hanno evidenziato che a ucciderla non è stata l'overdose.L'inchiestaI carabinieri sono ancora a lavoro per ricostruire quanto accaduto dal 29 al 31 gennaio e per chiarire i ruoli che hanno avuto i 4 indagati per omicidio: Innocent Oseghale, Lucky Desmond e ...

“Vi dico come è morta Pamela”. Il racconto dei sui ultimi istanti di vita. Le parole choc di Innocent Oseghale - il ragazzo nigeriano fermato per la morte di Pamela e detenuto ad Ancona : “Pamela è morta per aver assunto eroina”. Lo ha affermato Innocent Oseghale, il nigeriano in carcere per la morte di Pamela Mastropietro. Lo ha ribadito oggi insieme all’avv. Umberto Gramenzi che ha affiancato il collega Simone Matraxia nella sua difesa. In un incontro durato circa due ore nel carcere di Ascoli Piceno dove è detenuto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di vilipendio, ...

Pamela - il papà a Porta a Porta : 'Non è morta di overdose - lei fumava ma non usava siringhe' : Il nuovo dubbio. Temiamo 'che qualcuno le abbia fatto qualcosa di male lì dentro' cioè nella comunità da dove Pamela Mastropietro è scappata. Lo ha detto la mamma della ragazza morta a Macerata il 30 ...

Uccisa o morta per overdose? Seconda autopsia sul corpo di Pamela - verifiche su ferite da taglio : Quattro ore di autopsia, la Seconda sul corpo di Pamela Mastropietro, per stabilire le cause del decesso, cioè se la ragazza è morta per overdose o se invece è stata ammazzata. I primi esami erano stati svolti in modo "troppo frettoloso", così è stato detto dalla Procura, ed erano emersi "dati equivoci". E infatti non ci sarebbe solo un buco sul braccio, segno che Pamela aveva da poco fatto uso di droga, ma ...

Pamela morta di overdose. Ma per il gip non è omicidio : «Tutto ciò che dice Oseghale è che Pamela Mastropietro ha avuto una crisi da overdose, lui l'ha vista strabuzzare gli occhi e, allora, spaventato è uscito di casa»: lo dice al Giornale il procuratore di Macerata, Giovanni Giorgio, spiegando quelli che sono gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte della diciottenne romana. Ma la versione del nigeriano non torna. «C'è un testimone - chiarisce il ...