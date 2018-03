Pamela | c' è l' esito della perizia Uccisa a colpi d' arma da taglio

ilgiornale

(Di sabato 3 marzo 2018) Due coltellate al torace, nella parte bassa e a destra, coltellate che sono arrivate fino alla regione del fegato. Non quindi una overdose. Così è mortaMastropietro, la 18enne romana che si era allontanata lunedì 29 gennaio dalla comunità di Corridonia ed aveva raggiunto la vicina Macerata e lì, alla ricerca di eroina, aveva incontrato i suoi carnefici.in un appartamento, poi fatta a pezzi e in quel modo bestiale abbandonata in due trolley lasciati lungo un tratto di una strada provinciale di Pollenza, sempre nel Maceratese, e notati il 31 gennaio da un passante che aveva poi avvertito la polizia municipale e i carabinieri. La morte è circoscrivibile in un arco temporale che va dalla tarda mattinata al primo pomeriggio del martedì 30 gennaio. È il risultato preliminare - in base ad indiscrezioni -secondamedico-legale a mettere forse la parola fine almeno ...