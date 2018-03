ilgiornale

: Palme imbiancate e banani morti, per Sala è poesia - Ale_De_Chirico : Palme imbiancate e banani morti, per Sala è poesia - clairepetrichor : Palme imbiancate ?? @ Piazza del Duomo - Ciccolandia : #neveamilano le palme imbiancate e spaesate del duomo, come me sarda, a Milano. #maiunagioia -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Tantanegli occhi del sindaco Beppeche ieri postava su Instagram la foto delledi piazza Duomodalla neve. Titolo dell'immagine «Apparenti paradossi» e l'hashtag #milano #amomilano. Come dire: a Milano si può. Si sperticano in plausi e commenti i milanesi: c'è chi chiede la chiusura delle scuole per la neve, chi elogia l'efficienza meneghina, chi attacca l'esotica e contestatissima aiuola, ma anche qualche penitente che sostiene che la visione dellegli abbia fatto cambiare idea rispetto alla iniziale reazione negativa.Peccato che solo una settimana fa, sotto un sole splendente e un cielo azzurro da montagna, non offrissero un altrettanto stupefacente spettacolo idella stessa aiuola. Stecchiti, appassiti, tagliati, spariti. La fila delle piante tropicali dietro le, infatti, offriva ...