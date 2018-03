Oscar | e il vincitore è…

vanityfair

(Di venerdì 2 marzo 2018) Martedì 27 febbraio si sono chiuse le votazioni per gli, i giochi sono fatti e nemmeno se un poderoso scandalo sessuale si schiantasse addosso a uno dei vincitori, i risultati della raccolta delle preferenze dei seimila membri dell’Academy potrebbero cambiare (o forse sì? Sarebbe un colpo di scena molto più eccitante dello scambio delle buste avvenuto un anno fa). LEGGI ANCHE2018: Vanity Fair ti fa a vedere (gratis) i film candidati In questo momento, basandosi sui risultati dei premi di categoria già assegnati e sull’atmosfera che si è creata intorno a ciascun film e attore, ecco le mie previsioni. Miglior attore non protagonista: Sam Rockwell, il poliziotto di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. L’unico che potrebbe insidiarlo è Willem Dafoe, magnifico in Un sogno chiamato Florida (esce in Italia il 29 marzo) ma in una parte davvero piccola, per numero di pose, mentre ...