Oscar 2018 | la miglior attrice protagonista | Sally Hawkins | Margot Robbie | Meryl Streep

Oscar 2018 - é Sam Rockwell il miglior attore non protagonista? : La filmografia di Sam Rockwell è da capogiro: lunga e ricca di bei film, anche di successo. Eppure non ha mai avuto il numero di articoli, interviste e copertine di molti suoi colleghi. Sarà che lui, come la sua collega Francis McDormand, non ha mai amato troppo la luce dei riflettori, non ha fatto nulla per far parlare di sé. Il paragone con l’attrice non è casuale: i due hanno condiviso il set di Tre manifesti a Ebbing, Missouri di ...

Oscar 2018 : “Lady Bird” di Greta Gerwig è già entrato nella storia : È già nella storia per essere la quinta donna, in 90 anni di Oscar, a entrare nella categoria della “miglior regia”. La giovane Greta Gerwig, alla sua opera prima (Lady Bird), si accoda a Sofia Coppola, Jane Campion, Lina Wertmuller e Kathryn Bigelow, che nel 2010 vinse la statuetta (non era mai capitato a una regista). La Gerwig avrà vita dura agli Academy Awards 2018 contro Guillermo Del Toro (il super favorito), Christopher Nolan e Paul ...

Oscar 2018 : chi è Allison Janney - mater horribilis tra cinema e tv : «Sulla carta viene descritta come una sorta di mostro, quindi io ho dovuto cercare di capire cosa volesse dalla vita e quindi trovare la sua umanità». Se ci è riuscita? Pare proprio di sì. Stiamo parlando di Allison Janney e del personaggio di LaVona Harding, madre della celebre pattinatrice Tonya Harding, a cui è dedicato il biopic I, Tonya di Craig Gillespie (che vede Margot Robbie sia nei panni di produttrice che di protagonista). Il film, lo ...

Oscar 2018 - mai battaglia così aperta per il miglior film straniero : tutti hanno vinto almeno un premio : Mai c’era stata battaglia così aperta come quella tra i cinque candidati all’Oscar come miglior film straniero 2018. Basta metterli in fila (sono tutti usciti nelle sale italiane) per lustrarsi gli occhi: Una donna fantastica, Loveless, L’insulto, Corpo e anima, The Square. Cinque film che, oltretutto, hanno raccolto grossi premi nei tre più importanti festival internazionali del 2017: L’Insulto a Venezia (Coppa Volpi miglior attore a Kamel El ...

Oscar 2018 - continua il conto alla rovescia : ecco le ultime novità : Manca ormai pochissimo alla novantesima edizione degli Academy Awards, il premo cinematografico più importante ed illustre in tutto il mondo. Nella notte tra domenica 4 marzo e lunedì 5 marzo 2018, si terrà l'attesissima assegnazione delle statuette d'oro al Dolby Theatre di Los Angeles. A condurre lo show, sarà il noto ed apprezzato presentatore di uno dei più amati late night show di tutti gli Stati Uniti d'America, Jimmy Kimmel. Riuscirà il ...

Oscar 2018. Vanity Fair ti porta al cinema gratis : Dal 3 al 4 marzo, al The Space cinema Odeon di Milano – in via Santa Radegonda – sarà possibile vedere gratuitamente, in versione originale sottotitolata, le 9 pellicole candidate come “Best Picture”. Per prenotare il proprio posto basta registrarsi su questo sito o ritirare presso il cinema, da sabato mattina, i biglietti per i film che si desidera vedere, fino ad esaurimento posti. PROGRAMMA DI SABATO 3 MARZO 10:00 – ...

Oscar 2018 - i candidati per le migliori colonne sonore : in pole position Jonny Greenwood dei Radiohead : Fra i candidati musicali agli Oscar c’è una rockstar planetaria: Jonny Greenwood, che finalmente ce l’ha fatta. Ignobilmente tralasciato per le sue acrobazie sonore che accompagnavano Il petroliere (2007) ecco che l’Academy sembra risarcirlo nominandolo per Phantom Thread – Il filo nascosto dell’ormai amico e sodale Paul Thomas Anderson. Il connubio fra i due conta già quattro soundtrack (anche The Master e Vizio di forma) e pare proprio che la ...

Oscar 2018 : quello ai Visual Effects è Blade Runner vs Il pianeta delle scimmie : Non solo attori, registi e produttori saranno i protagonisti della Notte degli Oscar 2018 (4 marzo), ci sono anche scenografi, costumisti, make up artist, compositori e i cosiddetti “maghi degli effetti speciali”. Ormai a Hollywood è categorico sfornare film con una quantità industriale di Visual Effects per ammaliare e conquistare il pubblico e per rendere credibile, l’incredibile. Quest’anno nella cinquina delle nomination svettano Blade ...

Oscar 2018 - è Frances McDormand l’anticonvenzionale la migliore attrice? : Non ama la luce dei riflettori, ma appena si accende la macchina da presa non può fare a meno di catturarne l’attenzione. Frances McDormand è una vera anti-diva (come non ricordare, per esempio, l’ostilità nei confronti dei fotografi che cercavano di ritrarla sul red carpet dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia) e anche un’attrice anti-convenzionale, che rifugge dai ruoli-cliché o troppo semplici e va a cercarsi le ...

Oscar 2018 : l’urlo di Kaluuya ha travolto anche l’Academy : Per chi non lo avesse ancora fatto deve assolutamente recuperare il film rivelazione del 2017: Scappa- Get Out, l’horror thriller dal taglio sociologico che si è guadagnato quattro nomination agli Oscar. Il film è finito tra le migliori nove pellicole, il regista esordiente Jordan Peel se la dovrà vedere con nomi del calibro di Christopher Nolan, Guillermo Del Toro e Paul Thomas Anderson, e poi c’è lui, l’interprete di origine ugandese Daniel ...

Oscar 2018 - la sfida tra i cinque attori non protagonisti : ma c’è un solo favorito per la statuetta : Tre manifesti, due attori e un solo Oscar disponibile. Fra Sam Rockwell e Woody Harrelson – entrambi mirabili supporting dell’acclamata opera del britannico Martin McDonagh – tutto (scommesse, previsioni, Golden Globe, SAGA, Critic’s Choice Award già vinti e parecchi altri..) celebra il primo. Non se ne avrà il collega Harrelson (qui alla sua terza nomination ma ancora a secco di statuette) se il 49enne californiano se ne avvantaggerà, ma il suo ...

Oscar 2018 - le previsioni stando all’attuale medagliere dei candidati : La Notte degli Oscar 2018 è alle porte (4 marzo). Chi vincerà la 90^ edizione degli Academy Awards? Proviamo a leggere il futuro interrogando il medagliere dei premi (Golden Globes, Bafta, Critic’s Choice Awards e Screen Actor Guild Awards), ovvero sommando il numero dei riconoscimenti vinti finora dai candidati alla statuetta più ambita. A guidare la classifica della categoria “Miglior film” è Tre manifesti a Ebbing, Missouri con 15 premi (4 ...

Chi è Timothée Chalamet - millenial da Oscar 2018 al miglior protagonista : È partito ufficialmente il countdown per la notte più attesa dell’anno, ovvero quella degli Oscar. Anche l’edizione 2018 (come da copione) ha già i suoi favoriti, ma potrebbe riservare delle sorprese, soprattutto sul fronte degli attori. Nella categoria del miglior protagonista molti occhi sono puntati su Timothée Chalamet, francese di nome ma americanisssimo di fatto (anzi newyorkese doc, di Hell’s Kitchen) che, 22 anni e tre ...