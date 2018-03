: A seguito dell’ondata di gelo che sta colpendo l’#Italia proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per mettere… - emergenzavvf : A seguito dell’ondata di gelo che sta colpendo l’#Italia proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per mettere… - wwwmeteoit : Sabato di piogge sull'Italia. Domenica breve fase stabile. Leggi le previsioni meteo aggiornate… - Agenzia_Ansa : #Meteo: pioggia e neve poi forte ondata di gelo siberiano: arriva il 'Burian'. Dal weekend confermato grande freddo… -

L'di maltempo che si è abbattuta suda domenica scorsa, ha fatto molte vittime: sale a 55il tragico bilancio. Lo riferisce la BBC. La situazione più grave in Polonia,dove iassiderati, per lo più senza tetto, sono stati almeno 21. Altri settein Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca.Tre le vittime in Spagna, 5 in Lituania, 4 in Francia, due in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto in Gran Bretagna.(Di venerdì 2 marzo 2018)