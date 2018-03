NVIDIA Shield TV e Xiaomi Mi Box con Android Oreo al MWC | aggiornamento in arrivo?

NVIDIA Shield TV si aggiorna con supporto ad Eurosport e registrazione TV senza pubblicità : Il lettore multimediale VLC supporta ora la riproduzione picture-in-picture e quella dei video a 360°, mentre l'app per la musica in streaming Tidal presenta una nuova interfaccia aggiornata e ...

Molte novità in SHIELD Experience Upgrade 6.3 per NVIDIA Shield TV : NVIDIA rilascia SHIELD Experience Upgrade 6.3 per SIELD TV con un changelog decisamente corposo. Si parte dalle patch di sicurezza di gennaio, una patch per mitigare l'effetto di Spectre, tante nuove applicazioni, miglioramenti per altre già installate nel sistema e nuovi firmware per i telecomandi e i controller delle due generazioni. L'articolo Molte novità in SHIELD Experience Upgrade 6.3 per NVIDIA SHIELD TV è stato pubblicato per la prima ...

Nuovi aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV - Samsung Galaxy J7 (2016) - Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM : Nonostante non siano i più coccolati dalle rispettive aziende, NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM sono stati aggiornati nuovamente nelle ultime ore con delle novità. L'articolo Nuovi aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

ZUK Z2 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Cina e NVIDIA Shield Tablet si prepara ad un update di sicurezza : I test sono finiti e ZUK ha fatto il via al rilascio dell'update ufficiale ad Android 8.0 Oreo per lo ZUK Z2 Pro commercializzato in Cina. Ecco tutti i dettagli L'articolo ZUK Z2 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Cina e NVIDIA SHIELD Tablet si prepara ad un update di sicurezza è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

BFGD - il mega-display da 65' con NVIDIA G-Sync e Shield : ... ASUS e HP, il BFGD è un display high-end 4K 120Hz HDR da 65" , che integra sia la tecnologia Nvidia G-Sync sia il più avanzato media streamer al mondo Nvidia Shield , una combinazione in grado di ...

NVIDIA : le patch per Spectre e Meltdown arriveranno su SHIELD entro fine gennaio : NVIDIA ha annunciato che le patch che correggono le vulnerabilità Spectre e Meltdown arriveranno su SHIELD TV e SHIELD Tablet entro fine gennaio L'articolo NVIDIA: le patch per Spectre e Meltdown arriveranno su SHIELD entro fine gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Installare giochi esclusivi NVIDIA Shield su qualsiasi Android : Guida su come Installare i giochi esclusivi disponibili per NVIDIA Shield anche su qualsiasi Android giochi per NVIDIA Shiel su qualsiasi dispositivo Android La console NVIDIA Shiel è basata su Android ma con modifiche che le permettono di sfruttare il potente hardware per giocare. Molti giochi sono stati resi disponibili solo per NVIDIA Shield e […]