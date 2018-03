Nuovo trailer Detroit Become Human | il nuovo gioco di David Cage in uscita a maggio

Nuovo trailer per Detroit Become Human : Nella giornata di ieri è arrivata una notizia molto importante e attesa, ovvero la data di lancio di Detroit Become Human, l'esclusiva PS4 che approderà sulle console Sony il prossimo 25 maggio 2018.In seguito all'annuncio, l'ambizioso progetto targato Quantic Dream torna a mostrarsi nel Nuovo trailer rilasciato da Sony Interactive Entertainment.Nel video riportato da Dualshockers compaiono i protagonisti di Detroit Become Human, Kara, Connor e ...

Harry Potter : Hogwarts Mystery – rilasciato un Nuovo gameplay trailer : Harry Potter: Hogwarts Mystery dopo il suo annuncio ufficiale si posiziona ai primi posti dei giochi mobile più attesi di quest’anno. I fan possono ora registrarsi su Google Play per essere i primi a sapere quando il gioco sarà disponibile. Jam City ha rilasciato inoltre il secondo trailer ufficiale, il titolo prodotto sotto la licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment e sviluppato da Jam City verrà rilasciato per dispositivi ...

Far Cry 5 riceve un Nuovo trailer live action : Uno dei titoli più attesi di questo 2018 è, senza dubbio, Far Cry 5, il nuovo episodio della serie targata Ubisoft che abbiamo potuto vedere in azione poco tempo fa in un video focalizzato sulla libertà d'azione che sarà offerta ai giocatori.Come segnala Gamingbolt, con l'avvicinarsi della data di lancio, la campagna marketing di Ubisoft dedicata a Far Cry 5 entra nel vivo. Per questo motivo la compagnia ha deciso di condividere un nuovo trailer ...

Ralph Spacca Internet - primo trailer italiano del Nuovo film Disney : Indietro 1 marzo 2018 2018-03-01T10:02:37+00:00 ROMA – Dopo il successo del lungometraggio d’animazione Disney del 2012 Ralph Spaccatutto, l’improbabile e amato eroe torna sul grande schermo con Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 e questa volta le sue avventure lo condurranno nel mondo di Internet. Prossimamente nelle sale italiane, il film è diretto da Rich […] L'articolo Ralph Spacca Internet, primo trailer italiano del nuovo ...

Il videogame di Attack on Titan 2 mostra un Nuovo trailer su Eren e Levi : Attack on Titan 2, il videogioco ufficiale targato Koei Tecmo ispirato all'anime de L'Attacco dei Giganti, uscirà nel corso del mese di marzo per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Playstation Vita (anche se quest'ultima versione, per adesso, è relegata solo al mercato giapponese). Dal web è emerso, in queste ore, un nuovo trailer incentrato su Eren Jaeger e Levi Ackermann, rispettivamente protagonista indiscusso dell'opera e uno dei ...

Il Nuovo trailer di Ash of Gods : Redemption si focalizza sulla narrazione : Mentre poco tempo fa vi abbiamo riportato la finestra di lancio per Ash of Gods: Redemption, il titolo ispirato a The Banner Saga, ecco che oggi il gioco torna protagonista grazie a un nuovo trailer che mette in evidenza la narrazione.Come segnala Dualshockers, Il titolo indie finanziato con una campagna Kickstarter si basa su particolari livelli di conseguenze in quanto le vostre decisioni, sia dentro che fuori dal campo di battaglia, possono ...

Ken il Guerriero - ecco il trailer del Nuovo anime : Il grande anniversario è appena passato: dal 1983, anno di uscita del primo manga dedicato a Ken il Guerriero, al 2017 sono passati infatti 35 anni. Presto però arriverà la vera celebrazione di questa importante data grazie al nuovo anime che gli farà da prequel. Fist of the Blue Sky: Regenesis è infatti la nuova serie animata che sarà lanciata in Giappone e in tutto il mondo il prossimo aprile, e racconterà appunta i fatti precedenti al mondo ...

JESSICA JONES - Nuovo trailer per prepararci alla seconda stagione! : Pochi giorni fa Netflix ha rilasciato un Nuovo trailer della seconda stagione di JESSICA JONES, ma preparatevi perché è molto diverso da quelli visti fino ad ora (che trovate qui e qui). Il video ci mostra (con un adattamento un po’ alla buona) scene inedite in cui JESSICA racconta frustrata i momenti bui del suo passato. Mentre la protagonista parla iniziano però a susseguirsi sempre più flashback, finché il trailer diventa ...

Valkyria Chronicles 4 : il Nuovo trailer presenta gli eroi della Federazione : Anche oggi SEGA ha condiviso in rete del materiale dedicato al suo Valkyria Chronicles 4: dopo aver dato un'occhiata allo Snow Cruiser Centurion, è di nuovo tempo di vedere in azione il titolo.Questa volta, come segnala Dualshockers, il nuovo trailer ci presenta gli eroi della Federazione, Angelica Farnaby, Minerva Victor, Karen Stewart, Miles Abegg, Ronald Albee, Dan Bentley e la Edinburgh Navy:Che ne dite?Read more…

Jessica Jones : rilasciato un Nuovo trailer della seconda stagione : In vista della seconda stagione di Jessica Jones, oggi Netflix annuncia il nuovo trailer dell’attesissima serie targata Marvel. Ricco di flashback, Il trailer esplora il percorso di Jessica verso la seconda stagione, mentre mostra a tutti come combattere come una vera donna. Reduce dalla conclusione tragica di una breve carriera da supereroina, Jessica Jones in questa seconda stagione si ricostruisce una vita, reinventandosi investigatrice ...

Jessica Jones - ancora Kilgrave nel Nuovo trailer della seconda stagione : Alla fine della prima stagione di Jessica Jones avevamo lasciato l’eroina alle prese con la sua vita fatta a pezzi. E in questo non ha aiutato la sua partecipazione all’avventura collettiva dei Defenders, conclusasi anch’essa in modo traumatico. Ora che mancano poche settimane al ritorno dei nuovi episodi, un trailer cerca di mettere assieme i tasselli, anche se per l’investigatrice privata dal carattere non proprio ...

Azione oltre ogni limite nel Nuovo trailer di Onrush : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gameplay per Onrush, il gioco di corsa arcade ricco d'Azione che uscirà per PlayStation 4 e Xbox One il 5 giugno 2018. Il nuovo trailer mostra un approccio audace e vibrante del gioco di corse con un'impennata di adrenalina, salti pazzeschi e catture incredibili.Progettato per tenere i giocatori sempre in Azione, Onrush è una celebrAzione della velocità sensazionale, del ...

Biomutant : Nuovo GAMEPLAY TRAILER : THQ Nordic pubblica ufficialmente un Nuovo e interessante GAMEPLAY TRAILER per Biomutant, atteso per il 2018 su PC, Xbox One e PS4 e vogliamo condividerlo con voi. Biomutant si mostra in un Nuovo GAMEPLAY TRAILER Biomutant è un open-word, RPG, post-apocalittico con un combat system unico in stile arti marziali che ti permette di combinare corpo a corpo, tiro e abilità d’azione mutanti. UNA NUOVA PROSPETTIVA DEL ...

Ready Player One : l'ultimo trailer del Nuovo sci-fi di Steven Spielberg è epico e visionario - Best Movie : ... è tratta dall'omonimo romanzo sci-fi di Ernest Cline , e vede per protagonista il giovane Wade, abile videogamer che decide di partecipare a un gioco che si svolge a OASIS, gigantesco mondo virtuale ...