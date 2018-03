Nuovi gameplay per il nuovo gioco de L' Attacco dei Giganti

A.O.T.2 : Nuovi gameplay Trailer da KOEI TECMO : KOEI TECMO Europe ha pubblicato pochi attimi fa, 2 Nuovi Gameplay Trailer per il suo action game A.O.T. 2, basato sul successo mondiale del fenomenale anime, ‘Attack on Titan’. Previsto per il 20 marzo 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale per PC Windows su Steam , i giocatori si lanceranno nella densa azione sul campo di battaglia della serie conosciuta per il suo Custom Scout, che ...

SoulCalibur VI : ecco alcuni Nuovi gameplay esclusivi - vediamo uno scontro in azione : In occasione di un livestream presso il Tokaigi Game Party 2018 al Makuhari Messe di Chiba, vicino a Tokyo, Bandai Namco ha presentato una serie di nuovi gameplay di Soul Calibur VI.Come riporta Dualshockers, nei video seguenti vedremo la presentazione del gioco, una panoramica più approfondita e nel terzo video vedremo uno scontro tra Grøh e Nightmare con tanto di Critical Edge di entrambi i personaggi.Nel quarto video vedremo invece in azione ...

Kingdom Hearts 3 : Nuovi dettagli sul Gameplay : In occasione del D23 Expo di Tokyo, Square Enix non solo ha mostrato 2 Nuovi trailer su Kingdom Hearts 3 (di cui uno pubblicato in rete e l’altro privato) ma ha parlato anche del gioco svelando alcuni interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi. Nuove informazioni per Kingdom Hearts 3 Rapunzel non è stata mostrata in azione fino ad oggi, a causa della complessità fisica dei suoi capelli, i quali reagiscono ...

Red Dead Redemption 2 tra FPS - avventura e modalità Online : Nuovi leak sul gameplay : Rockstar Games non ha ancora rivelato alcun dettaglio sulla storia o sul gameplay di Red Dead Redemption 2, ma un nuovo leak emerso in Rete in queste ore alimenterà sicuramente la curiosità e l'hype dei fan. Secondo una fuga di informazioni, ricevute in Rete grazie a Trusted Reviews, sarebbero giunti tra le nostre mani dei succosissimi leak sia sulla storia che sul gameplay di Red Dead Redemption 2: pare sia confermato, infatti, che l'uomo ...

Tre Nuovi video gameplay per Code Vein : Code Vein, l'interessantissimo titolo di Bandai Namco, ha sicuramente attirato l'attenzione dei giocatori, soprattutto per l'accostamento a giochi del calibro di Dark Souls, Devil May Cry o God Eater.Il souls-like in stile anime in sviluppo presso gli studi di Shift lo abbiamo visto recentemente in azione in due filmati di gioco, ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, ecco altri 3 video di gameplay.Il primo si focalizza sull'hub di gioco, ...

Due Nuovi video gameplay per Code Vein : Code Vein, definito come il "Dark Souls in salsa anime" ha senz'altro attirato l'attenzione del pubblico e della critica, un'attenzione aumentata sempre di più dopo l'accostamento all'"action veloce di Devil May Cry o God Eater".Il titolo di Bandai Namco lo abbiamo visto in azione l'ultima volta nel trailer dedicato alla trama, che ci forniva qualche elemento in più sulla storia. Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, scopriamo che la ...

Nuovi gameplay di Code Vein ci mostrano la Base e alcuni dungeon : Nel corso di un evento del Taipei Game Show in Taiwan, Bandai Namco Entertainment ha mostrato nuove sequenze gameplay di Code Vein, il nuovo JRPG soulslike in sviluppo presso l'editore nipponico. Le sequenze ci mostrano alcune location inedite, come la Base e alcuni dungeon che i giocatori potranno attraversare nel corso dell'avventura. Nelle clip vediamo introdotta la chiesa, una sorta di Base in cui alcuni NPC (ovvero personaggi ...

Metro Exodus : Nuovi dettagli su gameplay e mappa di gioco : Mentre qualche tempo fa abbiamo dato un'occhiata all'oscuro inverno post apocalittico di Metro Exodus nel trailer "L'Aurora", ecco che oggi giungono interessanti novità condivise dal producer, Jon Bloch.Come riporta Gamerant, Bloch ha parlato del gameplay e della mappa di gioco presente in Metro Exodus. Innanzitutto, viene confermata una grande libertà rispetto ai precedenti episodi della serie e, riguardo la mappa, il producer afferma che sarà ...

Dynasty Warriors 9 : Nuovi gameplay trailer dedicati ai personaggi : Di certo non si può dire che Koei Tecmo tenga per sé informazioni e materiale dedicati al suo Dynasty Warriors 9. La compagnia, da qualche tempo, condivide in rete vari video che mostrano il suo titolo, filmati dedicati ai personaggi soprattutto, ma anche al mondo di gioco.Oggi, la compagnia rimane fedele alla sua politica pubblicando altri gameplay trailer, segnalati da Dualshockers, dedicati ai protagonisti di Dynasty Warriors 9. Qui di ...

Hokuto Ga Gotoku - due Nuovi spaccati di gameplay dall'atteso titolo SEGA : Lo streaming è stato presentata dal Direttore Generale e SEGA Chief Creative Officer Toshihiro Nagoshi e da Ayana Tsubaki , mentre il gioco è stato commentato dal produttore Daisuke Sato . Trovate i ...

Pubblicati Nuovi gameplay trailer dedicati ai personaggi di Dynasty Warriors 9 : Koei Tecmo è attualmente impegnata nella promozione del suo Dynasty Warriors 9, la compagnia continua a fornire materiale dedicato al gioco e, dopo la serie di video con protagonisti Zhang Liao, Xu Huang, Taishi Ci, Ma Chao e Jia Chong proposta pochi giorni fa, è già tempo di tornare a dare uno sguardo al gioco.Infatti, come segnala Dualshockers, nei nuovi filmati condivisi possiamo dare uno sguardo ad altri personaggi di Dynasty Warriors 9, ...

Nuovi dettagli God of War su gameplay e sistema di progressione : God of War è una delle esclusive Playstation 4 più attese del 2018, ma in generale può essere considerata una delle uscite più importanti che arriveranno nel corso di quest'anno. Il nuovo gioco di Santa Monica Studios si prepara a rivoluzionare in toto tutto ciò che conoscevamo sulle avventure di Kratos, a partire dalla trama e all'ambientazione fino ad arrivare al gameplay vero e proprio: andiamo a sviscerare le nuove informazioni che, in ...

The Church in the Darkness : ecco 10 Nuovi minuti di gameplay : Paranoid Productions ha pubblicato un nuovo gameplay del suo titolo The Church in the Darkness, gioco presentato lo scorso anno per PC, PS4 e Xbox One.Come riporta Dualshockers, il gioco è stato un dei titoli indie più interessanti del 2017, mentre il lancio è atteso per il 2018.Possiamo dunque vedere 10 nuovi minuti di gioco, nei quali sono approfonditi diversi aspetti del gameplay, tra cui l'approccio stealth. Per chi non lo sapesse, The ...

Nuovi gameplay trailer per Dynasty Warriors 9 : Koei Tecmo continua a pubblicare interessante materiale dedicato al suo Dynasty Warriors 9, annunciato in uscita anche per il mercato occidentale qualche tempo fa per PS4. Nella giornata di ieri la compagnia ha condiviso il terzo trailer ufficiale dedicato al gioco, oggi grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare uno sguardo ad alcuni Nuovi gameplay trailer focalizzati sugli Ufficiali presenti all'interno di Dynasty Warriors 9. Qui ...