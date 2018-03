Nuova Kia Ceed | lʼauto che cʼispira al top

Nokia 7 Plus si mostra in una Nuova immagine leaked : Il Nokia 7 Plus e nelle scorse ore lo smartphone è apparso in una nuova immagine rigorosamente leaked. Guardiamola insieme e scopriamo cosa ci rivela L'articolo Nokia 7 Plus si mostra in una nuova immagine leaked è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuova Kia Ceed - l’anteprima della berlina compatta : Una Monaco imbiancata di fresco tiene a battesimo una colorata coreana. Si tratta della Nuova Kia Ceed, che arriva a 12 anni dalla prima generazione, nata a fine 2006. Progettata, sviluppata e costruita in Europa e, per questo, mostrata in anteprima mondiale nella città bavarese, sfilerà all’imminente Salone dell’auto di Ginevra, dove sarà svelata anche un’inedita versione di carrozzeria. Rispetto al modello precedente, la Nuova Ceed ha linee ...

Con Nuova Ceed - Kia ora sfida la zona alta del segmento C : Altra importante novità è il sistema Drive Mode Select che equipaggia Ceed consente di adattare il comportamento dell'auto con le modalità Normal e Sport. Debuttano anche i nuovi benzina T-GDi , ...

Kia Ceed - Con la Nuova generazione perde l'apostrofo : La Kia presenterà al Salone di Ginevra la nuova generazione della Ceed, progettata per il mercato europeo e disponibile nelle concessionarie nel corso dell'estate. La Ceed, venduta fino a oggi in oltre 1,28 milioni di esemplari dal 2006, è giunta alla terza generazione e perde per l'occasione l'apostrofo nella denominazione ufficiale, mantenendo però una delle caratteristiche commerciali che l'hanno sempre caratterizzata: la garanzia di 7 anni o ...

Kia Ceed - Primo teaser della Nuova generazione : Con la diffusione del Primo teaser della nuova Kia Ceed, la Casa coreana ne ha confermato il debutto al Salone di Ginevra. Quella delle immagini è la hatchback a cinque porte, ma il marchio coreano porterà in Svizzera anche una seconda variante di carrozzeria, della quale ancora non si conoscono i dettagli.nuova denominazione. Nell'occasione la compatta coreana modifica il suo nome che perde l'apostrofo, diventando semplicemente Ceed, acronimo ...

Kia cee'd - Uno sguardo agli interni della Nuova generazione : La nuova generazione della Kia cee'd torna a farsi vedere durante una serie di test invernali su strade innevate. Gli scatti odierni mostrano due muletti, con camuffature meno marcate rispetto al passato, dai quali si possono notare una serie di dettagli stilistici dellaggiornata carrozzeria e gli interni. A distanza di sei anni dal debutto della seconda serie, la compatta coreana si appresta quindi a introdurre un importante aggiornamento che ...

Kia Forte - A Detroit la Nuova generazione della berlina : A pochi giorni dal debutto al Salone di Detroit, la Kia ha rilasciato alcuni bozzetti che mostrano la nuova generazione della Forte. La berlina compatta evolverà le linee del modello uscente introducendo dettagli più sportivi e particolari muscolosi derivati dalla sorella maggiore Stinger.Più sportiva. Giunta alla sua terza generazione, la Forte proporrà un look nettamente più filante rispetto al modello che andrà a sostituire: le proporzioni ...