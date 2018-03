Nord Africa | inaugurato primo impianto solare termodinamico con tecnologia ENEA

JTI è ancora una volta Global Top Employer : premiato per l’eccellenza dell’ambiente di lavoro in Africa - Asia-Pacifico - Europa - Medio Oriente e Nord America : Grazie al livello di eccellenza del proprio ambiente di lavoro, JTI (Japan Tobacco International) estende quest’anno le certificazioni Top Employer ottenute in sempre più Regioni in tutto il mondo. In occasione della cerimonia annuale, che si è svolta ieri sera ad Amsterdam, infatti, JTI è stata premiata come Global Top Employer per il quarto anno consecutivo, ricevendo diverse certificazioni regionali e traguardi mai raggiunti prima: JTI si è ...

Bari - 3 arresti per traffico rifiuti pericolosi con Nord Africa e Iran : Bari, 3 arresti per traffico rifiuti pericolosi con Nord Africa e Iran Nel blitz dei carabinieri forestali sono scattate le misure cautelari nei confronti di un egiziano e due pugliesi. Sotto sequestro 4 aziende e decine di mezzi pesanti Parole chiave: ...

Pavia - 5 ragazzi Nordafricani denunciano : “Picchiati da 25 skinheads. Ci urlavano ‘negri di merda - vi ammazziamo’” : “Ho chiesto al mio aggressore di smetterla e lui mi ha risposto ‘Non possiamo smettere finché voi negri siete qua’, allora ho capito che il loro scopo era picchiarci“. È una fasi dell’aggressione da parte di 25 skinheads ai danni di un gruppo di amici di origini nordafricane, che sarebbe avvenuta a Pavia nella notte tra venerdì e sabato. Almeno secondo il racconto di Salem Bikarbas, che prima ha denunciato sui ...

Erasmus in Nord Africa - la petizione di Unimed per chiedere più borse di studio : L'unione delle università del Mediterraneo sollecita all'Unione Europea di passare da 8mila a 30mila scambi finanziati. "Strumento di integrazione potente per...

"Italia - Culture - Mediterraneo" : Programma culturale MAECI nei Paesi dell'area del Medio Oriente - Nord Africa e Golfo : ... tra questi, Mimmo Jodice, Stefano Bollani, Nicola Piovani, Eugenio Bennato, Orchestra di Piazza Vittorio, Piccolo Teatro di Milano, Fondazione MAXXI, CNR e Musei della Scienza, Triennale Design ...

Food : la pizza di Spontini va in Medio Oriente e Nord Africa : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - La pizza alta di Spontini ingolosirà i palati di Nord Africani e Mediorientali. Il brand milanese della pizza al trancio, fondato nel 1953, ha firmato un accordo di espansione in Medio Oriente e Nord Africa con M.H. Alshaya, che opera in franchising con oltre 80 marchi

Spaccio di eroina a Vittoria - Acate - Ispica e Pozzallo gestito dai Nordafricani : I Carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Procura, nei confronti di 9 indagati e stanno eseguendo decine di perquisizioni. I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di…Continua a leggere →

Freddo sul Nord Africa - arriva la neve nel deserto del Sahara dell'Algeria [VIDEO] : arriva la neve sulle montagne dell'Algeria. Imbiancato il deserto dell Sahara nell'altopiano algerino! La perturbazione nord atlantica che per giorni ha coinvolto il Mediterraneo centro-occidentale,...

È di una Nordafricana di 46 anni il cadavere trovato a pezzi nei boschi del Veronese : Appartengono a una nordafricana di 46 anni, residente a Verona, i resti del cadavere ritrovato nel pomeriggio di sabato 30 dicembre a Valeggio sul Mincio, tra le province di Verona e Mantova. L’identificazione è arrivata grazie alle impronte digitali rilevate dal medico che ha eseguito domenica sera l’autopsia. ...

Salerno - violentarono 31enne : due Nordafricani condannati : violentarono una 31enne a Salerno, arriva la condanna a quattro anni di reclusione per due nordafricani.La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della prima sezione del tribunale di Salerno. I magistrati hanno riconosciuto la colpevolezza di Radouane Makkak e di Hassan Raziqi e, a fronte della richiesta della pubblica accusa (rispettivamente a dieci e otto anni di reclusione), ne ha disposto la condanna a quattro anni ciascuno, al ...