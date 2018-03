Non fu deportata nel lager Le tolgono il vitalizio

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018) Leggi razziali (spettro del passato) e follie burocratiche (scheletro del presente): due fantasmi che nel nostro Paese rievocano paure diverse e non paragonabili, ma che - quando si incrociano - sortiscono effetti paradossali. E così in Italia - dove unnon si nega a nessuno - si finisce col fare i duri solo con chi in tempi di guerra è stato vittima di persecuzione, perché «reo» di appartenere a un popolo o a una religione «sbagliata».Fatto sta che, in questa delicatissima materia, la magistratura contabile in alcuni casi riconosce la legittimità dei vitalizi, in altri li disconosce, in altri ancora dispone addirittura la restituzione degli «emolumenti ingiustamente percepiti».Il quotidiano il Gazzettino ieri riportava in prima pagina la storia della «signora Laura», veneta, 80 anni; il titolo: ...