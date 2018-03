Non fu deportata nel lager. Le tolgono il vitalizio : Leggi razziali (spettro del passato) e follie burocratiche (scheletro del presente): due fantasmi che nel nostro Paese rievocano paure diverse e non paragonabili, ma che - quando si incrociano - sortiscono effetti paradossali. E così in Italia - dove un vitalizio non si nega a nessuno - si finisce col fare i duri solo con chi in tempi di guerra è stato vittima di persecuzione, perché «reo» di appartenere a un popolo o a una ...