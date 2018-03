Nizza-Lille 2-1 | Balotelli segna il gol numero 3000

Probabili Formazioni Nizza-Lille Ligue 1 - 02-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Nizza-Lille, 28^ Giornata di Ligue 1 2017/2018, ore 19:00. Favre rilancia Srarsi nel tridente per dare la svolta, mentre tra gli ospiti out capitan Amadou, gioca Soumare. All’Allianz Riviera il Nizza di Mario Balotelli avrà l’ennesima occasione per riprendersi da un periodo a dir poco disastroso. Per farlo affronterà tra le mura amiche il Lille di Galtier, che nell’ultimo turno è stato messo ko ...