Nintendo non ha in programma la produzione di un nuovo modello di Switch

Il presidente di Nintendo è interessato alla VR - ma per ora non è stato realizzato nulla di interessante con la sua tecnologia : Che Nintendo non stia puntando con decisione al 4K e alla realtà virtuale non è propriamente una novità, già Philippe Lavoué di Nintendo France confermò, qualche tempo fa, che l'azienda non era concentrata su questo tipo di tecnologie, tuttavia, come segnala MyNintendonews, il presidente della compagnia, Tatsumi Kimishima, ha dichiarato di essere interessato alla VR.Kimishima, nel tweet riportato e visibile qui in basso afferma: "Capisco che la ...

Nintendo non cessa di sviluppare giochi per Nintendo 3DS : Nintendo ha confermato il proprio impegno nei confronti di 3DS, riporta MyNintendonews.La console continua a vendere per cui la società afferma che lo sviluppo di giochi per questa piattaforma sta continuando. "Anche se le vendite sono in calo rispetto allo scorso anno, i risultati delle vendite nelle settimane natalizie hanno mantenuto livelli stabili", e continua "la famiglia Nintendo 3DS ha continuato a vendere in modo costante senza perdite ...

Nintendo Labo non è da intendere come la risposta di Nintendo alla realtà virtuale : Guardandoli con un po' di disattenzione, i trailer pubblicati questa settimana da Nintendo su Nintendo Labo potrebbero far pensare che la società di Kyoto stia cercando di fare qualcosa nel campo della realtà virtuale, riporta Nintendoeverything.Potrebbero infatti ricordare qualcosa come Google Cardboard, ma mentre il trailer continua diventa chiaro come sia qualcosa di diverso.Nintendo Labo non è da intendere come una risposta alla realtà ...

L'annuncio di Nintendo Labo non passa inosservato : il valore di Nintendo aumenta di $1 - 4 miliardi : "Questo è esattamente il tipo di idea folle per cui Nintendo è conosciuta e crediamo che aiuterà la compagnia ad aumentare il proprio pubblico". Parole dell'analista di Macquarie, David Gibson, che commenta L'annuncio del peculiare Nintendo Labo.Un annuncio che al di là delle critiche e di un po' di sano scetticismo su alcune criticità da non sottovalutare (il prezzo non va giù di certo a tutti) non è passato inosservato. I due kit disponibili ...

Nintendo non permetterà di stampare separatamente gli schemi di cartone per Nintendo Labo? : Nella giornata di oggi vi avevamo raccontato di una indiscrezione lanciata da IGN France, che raccontava di come gli schemi di cartone per giocare a Nintendo Labo sarebbero stati diffusi gratuitamente da Nintendo, andando a colmare uno dei dubbi più importanti dei fan dopo l'annuncio del peculiare titolo per Switch.In questi minuti la stessa IGN France ha smentito questa ipotesi, spiegando come Nintendo non permetterà a tutti di scaricare ...

I kit di Nintendo Labo non sono obbligatori? Basterebbero degli schemi di cartone forniti gratuitamente da Nintendo : L'annuncio di Nintendo Labo ha preso in contropiede diversi fan e addetti ai lavori e, per quanto l'esperienza proposta dalla grande N sembri effettivamente diretta ai più piccoli, il fascino dell'idea confezionata dalla compagnia nipponica è davvero innegabile e non può che incuriosire tutti i possessori di Switch.Parte della magia della presentazione è stata purtroppo offuscata dall'annuncio del prezzo dei due kit finora svelati, kit venduti a ...

Netflix Su Nintendo Switch Per Adesso NON Arriverà : Brutte notizie per i possessori di Nintendo Switch: al momento non ci sono piani per portare l’app di Netflix sulla console App Netflix Per Nintendo Switch Brutte notizie arrivano per tutti i possessori della console Nintendo Switch. Anche se da tempo si parla del possibile arrivo dell’app ufficiale di Netflix su Nintendo Switch (e vari rumor indicavano la disponibilità presunta dell’applicazione […]

Non aspettatevi Netflix su Nintendo Switch molto presto : Esistono già diversi servizi di streaming su Switch come Hulu negli Stati Uniti e NicoNico in Giappone. Eppure, il più importante di questi, Netflix, non è ancora arrivato. Un utente ha così chiesto direttamente a Netflix qualche ...