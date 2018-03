Neve | quanto ci costi Treni | scuole e uffici fermi | ecco il conto

BeNevento - quanto è forte Guilherme? Può essere l’uomo decisivo per la risalita : Si è conclusa la 24^giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Benevento che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni e grandi colpi di scena, 5-2 il risultato finale. Partenza sprint per la squadra di De Zerbi che passa in vantaggio con Guilherme, poi il pareggio firmato da Fazio. Sale in cattedra Under che prima serve a Dzeko il gol del 2-1, poi il turco segna una doppietta, Brignola accorcia nuovamente le ...