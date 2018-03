Netflix E Sky Insieme | Un Solo Abbonamento Per Guardarli Entrambi

Asse Sky-Netflix contro Amazon&C. : Gli arcinemici diventano amici. La pay tv via satellite per eccellenza, Sky e la prima web tv al mondo , 118 milioni di abbonati, , Netflix si alleano per raggruppare l'offerta dei loro contenuti all'...

Asse Sky-Netflix contro Amazon&C. : Gli arcinemici diventano amici. La pay tv via satellite per eccellenza, Sky e la prima web tv al mondo (118 milioni di abbonati), Netflix si alleano per raggruppare l'offerta dei loro contenuti all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento tramite la piattaforma Sky Q. La pay tv satellitare renderà disponibile l'offerta Netflix a tutti i suoi clienti, che potranno realizzare pacchetti di intrattenimento ad hoc. Insomma si potrà ...

