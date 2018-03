Nell' urna ti vede solo Dio | almeno fino a quando non arriva Rousseau

Un nuovo teaser di Huawei P20 promette meraviglie Nella fotografia notturna : Un nuovo teaser dedicato a Huawei P20 mostra quelle che potrebbero essere le capacità del nuovo flagship nello scatto notturno, grazie ancora una volta all'utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale. L'articolo Un nuovo teaser di Huawei P20 promette meraviglie nella fotografia notturna è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Elezioni 2018 - come si vota/ Errori da evitare e tagliando antri-frode : la scheda non andrà Nell’urna : Elezioni 2018, come si vota: gli Errori da evitare e il tagliando anti-frode. M5S, Ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti. Di Maio invia lista ministri via mail a Mattarella.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:50:00 GMT)

La scheda non andrà inserita Nell’urna : ecco perché non farlo - Come si vota? : Il 4 marzo troveremo sulla scheda una stringa alfanumerica: serve a evitare che finiscano nell’urna schede compilate fuori dalla cabina

La protesta Nell'urna/ Mezzogiorno dimenticato nel balletto federalista : Stamattina si firma a Roma l''accordo preliminare' fra il Governo, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto sulla maggiore autonomia per le tre regioni. Stando al sottosegretario Bressa, si tratta ...

Domenica non metteremo più la scheda Nell’urna : Per via di un nuovo sistema introdotto per evitare il voto di scambio, ma non è l'unica cosa che cambierà nel modo in cui si vota The post Domenica non metteremo più la scheda nell’urna appeared first on Il Post.

Lotto : il 65 su Torino resta Nell’urna e sale a quota 114 : Nella dodicesima estrazione del mese di Febbraio, il 65 su Torino e l’85 su Cagliari restano nell’urna. Lotto, il 65 su Torino si conferma leader della classifica dei centenari del Lotto anche dopo l’ultima estrazione della settimana, con 114 assenze. Alle sue spalle rimane saldo l’85 su Cagliari, a 101, seguito dal 36 su Palermo (a 96), dal 66 su […]

Europa League 2018 : le possibili avversarie della Lazio negli ottavi di finale. Tutti i pericoli Nell’urna : rischio Arsenal e Atletico Madrid : Oggi venerdì 23 febbraio la Lazio conoscerà il suo avversario negli ottavi di finale dell’Europa League 2018. Il sorteggio in programma a Nyon svelerà infatti quali saranno i prossimi incroci nella seconda competizione continentale per importanza e i biancocelesti incrociano le dita sperando di trovarsi di fronte una formazione abbordabile per continuare il proprio cammino in questa manifestazione. La squadra di Simone Inzaghi sta ...

Europa League 2018 : le possibili avversarie del Milan negli ottavi di finale. Tutti i pericoli Nell’urna : rischio Arsenal e Atletico Madrid : Oggi venerdì 23 febbraio si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League. Sono rimaste sedici squadre a darsi battaglia per la conquista della seconda competizione continentale per club. Tante le formazioni di spessore ancora in giro che vogliono farsi strada nel torneo e arrivare fino alla Finale di Lione. Il Milan è indubbiamente una delle squadre di maggior spessore tecnico e ha tutto le carte per andare avanti nella ...

Lotto : il 16 su Torino resta Nell’urna : Nella prima estrazione Lotto di giovedì 1 febbraio 2018, il 16 su Torino, nuovo leader della classifica dei massimi ritardatari, resta nell’urna e sale a quota 107 turni di assenza. Lotto, con 107 concorsi di assenza il 16 su Torino resta in vetta alla classifica dei ritardatari del Lotto, seguito dal compagno di ruota, il 65 (a 104). Chiude il […]

Mani libere dopo il voto/ Coalizioni 'crisalide' - la sorpresa Nell'urna : Da sempre la politica è teatro. Tutti gli attori recitano una parte, secondo un copione ben definito che potrà però cambiare alla successiva rappresentazione. Da noi la politica ha poi spesso assunto le forme del teatro barocco, dove si allude a un tema per voler invece significare il suo opposto , siamo il Paese di Pirandello e di Sciascia, oppure quelle della ...

Matteo Renzi - il siluro Pd per Marianna Madia : bagno di sangue Nell'urna : Altro che blindati. I ministri del governo Gentiloni dovranno tutti sudarsi la riconferma in Parlamento. Lo aveva chiarito Matteo Renzi, che chiedendo loro uno sforzo a favore del boccheggiante Pd in ...

Lotto : i quattro centenari del momento restano Nell’urna : L’undicesima estrazione Lotto di giovedì 25 gennaio 2018, non vede nessuna uscita dei quattro centenari del momento. Primo posto confermato per il 76 su Cagliari nella classifica dei ritardatari del Lotto: il centenario della ruota sarda arriva a 210 ritardi nel concorso di giovedì 25 gennaio. Alle sua spalle c’è sempre il 20 su Bari a 113, seguito dal 16 […]

L'acqua pubblica Nell'urna : Per questo mi appello al popolo delL'acqua, a quel grande movimento popolare che ha portato alla straordinaria vittoria referendaria, perché ritorni ad obbligare una politica riottosa a conformarsi ...

Elezioni - 98 simboli Nell'urna. I partiti e i movimenti hanno depositato il loro contrassegno al Viminale : Chiusi al Viminale i termini per consegnare i contrassegni politici in vista del voto. Sono 98 i movimenti e partiti che hanno depositato il simbolo: l'ultimo in extremis è stato 'L'Italia dei dirittì con il numero d'ordine 99, dopo il Pd con il 98, ma uno dei simboli (il 50) risulta non depositato. In tutto i cartoncini nelle bacheche al piano terra sono 104 contando anche i doppioni presentati per le minoranze linguistiche e il ...