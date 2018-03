Nello Specchio del passato di Ivan Illich

beppegrillo

: 52% - La percentuale di tiri nello specchio della Juventus in Serie A #JuveAtalanta - juventusfc : 52% - La percentuale di tiri nello specchio della Juventus in Serie A #JuveAtalanta - juventusfc : Tra ottavi, quarti e semifinale di andata di questa #TIMCup la Juventus ha subito appena cinque tiri nello specchio… - OptaPaolo : 0 - Prima di stasera per l’Inter l’ultima gara casalinga di Serie A senza tiri nello specchio nel 1° tempo era stat… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Tra le mie “cose preziose” non può mancare un testo per me fondamentale: “del” del sociologo e filosofo austriaco. Tempo fa lessi una definizione dell’attività intellettuale di: «archeologo delle idee» ovvero, qualcuno che aiuta a vedere il presente da una prospettiva distanziata, quindi più vera e più ricca. Direi definizione perfetta. «Se qualcuno mi domandasse: “, che cos’è che ti potrebbe stimolare di più nel prossimo anno e mezzo?” – è questo il tipo di orizzonte nel quale inquadro la mia vita – risponderei che mi piacerebbe convincere un certo numero di persone a riflettere più su come gli strumenti influiscano sulla nostra percezione che su ciò che possiamo fare con essi, a indagare su come gli strumenti modellino la nostra mente, come il loro uso modelli la nostra percezione della realtà ben più di ...