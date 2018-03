huffingtonpost

: Nel camper di Alessandro Di Battista a Laterina, paese di Maria Elena Boschi, ultimo dei 42 comizi del tour - AndFranchini : Nel camper di Alessandro Di Battista a Laterina, paese di Maria Elena Boschi, ultimo dei 42 comizi del tour - HuffPostItalia : Nel camper di Alessandro Di Battista a Laterina, paese di Maria Elena Boschi, ultimo dei 42 comizi del tour - vanontheroad : RT @VANeggio1: Di seguito alcuni manuali d’uso e manutenzione, relativi ai principali servizi presenti nel camper... -

(Di venerdì 2 marzo 2018) "Andrea, vai con la musica". IldiDista entrando nella piazzetta di, ultima di 42 tappe di un tour che lo ha portato in giro per l'Italia. Ogni volta lo stesso rito: all'arrivo l'abitacolo si riempie dell'overture di Guerre Stellari. Un po' per caricarsi, ma ormai anche per scaramanzia.È stata l'altra campagna elettorale, quella con felponi, piogge e piccoli centri. Quella di piazza mentre Luigi Di Maio portava avanti il suo rally di governo. Chiusa in due luoghi simbolo come Rignano e, paesi di Matteo Renzi e. Anche se Disi rammarica: "A pensarci adesso non sarei venuto qui. Per contrastare il Pd dovevo andare due volte ad Arcore, perché chi vota loro vota Berlusconi".Ma ormai il programma è fissato. Così come è fissato il meteo. Nella notte ha nevicato, il tardo pomeriggio ...