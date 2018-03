Nel 2017 si è investito meno in startup | 208 milioni | ma con quelle all' estero

Agricoltura - Coldiretti : il PIL Nel 2017 crolla solo nei campi per il clima impazzito : L’Agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei conti trimestrali del Pil a ...

Pil - Istat conferma le stime : +0 - 3% Nel quarto trimestre del 2017 - +1.6% su base annua : Nel 2017 il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,5%. Si fa notare che il 2017 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al 2016. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,5%

Nel 2017 Pil a +1 - 5% : è il top da sette anni : Nel 2017 Pil a +1,5%: è il top da sette anni L’Istat rivede al rialzo la stima dei quattro trimestri. Continua a leggere L'articolo Nel 2017 Pil a +1,5%: è il top da sette anni è su NewsGo.

Il rapporto debito/Pil inverte rotta - in calo Nel 2017 : Roma, 1 mar. , askanews, inverte rotta il debito pubblico. Dopo oltre un decennio di costante crescita , ad eccezione del 2015, il rapporto tra indebitamento della pubblica amministrazione e Pil torna ...

Industria : 4.0 spinge valvole e rubinetti - Nel 2017 investimenti +11 - 3% : Milano, 1 mar. (AdnKronos) – Industria 4.0 spinge il settore delle valvole e dei rubinetti, che registrano investimenti in crescita nel 2017 (+11,3%) e nel 2018 (+13,7%), stando alle previsioni di Anima, ConfIndustria della meccanica e affini. Il comparto ha chiuso l’anno precedente con un incremento del valore della produzione del 4,1%, trend positivo che dovrebbe proseguire anche nel 2018. Le esportazioni, che nel 2017 sono ...

Turismo - Nel 2017 60 mnl arrivi dall'estero. Franceschini : record : Roma, 1 mar. , askanews, Segno più per il Turismo nel 2017 secondo i dati Istat resi noti oggi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo: gli arrivi nelle strutture ricettive ...

Spotify fa richiesta per sbarcare al Nyse. Perdita di $1 - 5 miliardi Nel 2017 : Spotify, il servizio di streaming musicale, ha deciso di quotarsi in Borsa, con il ticker SPOT. Stando ai documenti presentati per l'Ipo, il gruppo ha sofferto una Perdita di $1,5 miliardi nel 2017: di questa somma, $1 ...

Istat - disoccupazione giovanile ai minimi. Nel 2017 il Pil è cresciuto dell'1 - 5% : A gennaio la disoccupazione risale all'11,1% ma aumentano anche le persone che cercano lavoro. Gentiloni esulta: "Crescita finalmente rilevante"

La crescita del PIL si attesta all'1 - 5% Nel 2017. Massimo dal 2010 : L'economia italiana cresce, registrando nel 2017 un aumento dell'1,5%, livello che non si vedeva dal 2010. In particolare nel 2017 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.716.238 milioni di euro

IDC : Nel 2017 le spedizioni globali degli smartphone sono diminuite per la prima volta : Stando all'IDC, le spedizioni degli smartphone nel 2017 sono diminuite dello 0,5% rispetto all'anno precedente: è la prima volta da quando questo settore è nato L'articolo IDC: nel 2017 le spedizioni globali degli smartphone sono diminuite per la prima volta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La crescita del PIL si attesta all'1,5% nel 2017. Massimo dal 2010: PIL +1,5, massimi dal 2010, deficit in calo all'1,9%, debito in calo al 131,5% e tasso di occupazione al 51,8%, ai massimi dal 2008", così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan