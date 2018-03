' Ndrangheta | arrestato in Germania il boss latitante Emanuele Cosentino

'Ndrangheta - arrestato in Romania latitante dato per morto - : Il 62enne imprenditore Pasqualino Ariganello era latitante dal 2011. Ritenuto vicino alla cosca Pesce, si trovava nel Paese dell'Europa orientale dove portava avanti attività nell'edilizia e nella ...

Modena - arrestato il presunto reggente della 'Ndrangheta emiliana : I carabinieri di Modena hanno fermato Carmine Sarcone, di 39 anni, indagato per associazione mafiosa, presunto reggente della 'Ndrangheta emiliana e collegata alla cosca Grande Aracri di Cutro, attualmente...

'Ndrangheta in Veneto : arrestato il presidente del Mogliano Calcio Marco Gaiba : Dall'accoglienza ai migranti alla fornitura di vino e preparati per la pizza a ristoranti in Germania, dal taglio di alberi al turismo, dalla vendita del pescato dei porti di Cirò Marina e Cariati (...

'Ndrangheta in Veneto : arrestato il presidente del Mogliano Calcio Marco Gaiba : Niente sfuggiva alla mire fameliche della cosca Farao-Marincola di Cirò Marina, una delle più potenti della 'Ndrangheta, che andava a braccetto con la politica e si avvaleva di imprenditori ...

'Ndrangheta : arrestato il presidente della provincia di Crotone : Decine di amministratori pubblici, tre sindaci e persino il presidente della provincia di Crotone . Nella maxi operazione Stige dei Carabinieri del Ros , che ha portato in carcere, tra l 'Italia e ...

I Carabinieri hanno arrestato 169 persone in un’operazione contro una cosca della ‘Ndrangheta : Questa mattina i Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Crotone hanno arrestato 169 persone nell’ambito di un’operazione contro la cosca Farao-Marincola, una delle più potenti della ‘ndrangheta. Gli arresti sono stati fatti in diverse regioni italiane, perché la cosca opera The post I Carabinieri hanno arrestato 169 persone in un’operazione contro una cosca della ‘ndrangheta appeared first on Il Post.

'Ndrangheta - era in fuga dal 2012 : arrestato Antonio Strangio : Noto anche come 'u meccanicu', Antonio Strangio è stato localizzato a Moers, vicino a Druisburg, Teatro della strage di Ferragosto del 15 agosto 2007 costata la vita a sei persone

'Ndrangheta - arrestato in Germania 'u meccanicu' : Vicino alla 'ndrina 'Pelle-Vanchelli' di San Luca, si trovava a a Moers, vicino a Duisburg in Renania - E' stato arrestato in Germania Antonio Strangio, 38 anni, "u meccanicu" e "TT", vicino alla '...

‘Ndrangheta - arrestato il latitante Antonio Strangio : era in Germania - deve scontare una condanna di 19 mesi : Nonostante dovesse scontare “solo” 19 mesi di carcere e fosse sottoposto “solo” all’obbligo di dimora, dal 2012 si trovava in Germania per sfuggire alla condanna per intestazione fittizia di beni. Il latitante Antonio Strangio di San Luca, conosciuto con i soprannomi “TT” e “u Meccanicu”, è stato arrestato a Moers. La cattura è avvenuta nei giorni scorsi da parte della polizia tedesca che, su indicazione dei carabinieri, ha scovato il ricercato ...

'Ndrangheta - arrestato Antonio Strangio : era latitante in Germania - : L'uomo è stato individuato vicino a Duisburg. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Reggio Calabria

