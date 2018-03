NBA | LeBron James è il migliore | ma a vincere sono i Sixers 11 punti per Belinelli

NBA - LeBron James e il traguardo di 30.000-8.000-8.000 : mai nessuno come lui : Sembra incredibile, ma anche oggi, a 15 anni dal suo esordio, non si può fare a meno di scrivere ancora una volta di LeBron James. La gara da 31 punti, 12 rimbalzi e 11 assist vinta contro i Nets ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...

NBA - Popovich : 'LeBron è un supereroe come Black Panther'. Lui ringrazia ma si infuria con gli arbitri : ... soprattutto verso un uomo che ha donato decine di milioni di dollari in beneficenza e che costantemente ispira decine di milioni di ragazzini in tutto il mondo". E sull'onda dell'entusiasmo l'...

NBA 2018 : i Rockets volano - Harden ne fa 41. Gli Spurs sbancano Cleveland - non basta LeBron James : Cinque partite nella notte NBA. Vittoria scaccia crisi per i San Antonio Spurs sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il successo 110-94, arrivato dopo una striscia di quattro sconfitte in fila, è fondamentale per il percorso degli uomini allenati da coach Gregg Popovich, che hanno resistito a tutti i tentativi di accelerazione dei padroni di casa piazzando dei parziali decisivi nei momenti più giusti: ad esempio sul finale di primo tempo ...

NBA Sundays - LeBron James ospita i San Antonio Spurs : non c'è Ginobili : A tirare la carretta ci pensa sempre il solito James, che non smette di inanellare triple doppie: l'appuntamento per scoprire se ne farà un'altra è per le 21:30 in diretta su Sky Sport 2 HD.

NBA - i risultati della notte : Houston fa 11 in fila - LeBron guida i Cavs - Portland ferma Utah : Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 120-102 IL TABELLINO Un'altra partita oltre i 30 punti per James Harden , 31 e nove assist, , un altro parziale che spezza le gambe , stavolta nel terzo quarto, ...

NBA All–Star Game 2018 : LeBron supera Steph all’ultimo respiro : Allo Staples Center di Los Angeles va in scena la 67esima edizione dell’All-Star Game, un’edizione emozionante e combattuta, soprattutto nel finale, in cui LeBron James guida il suo team alla vittoria sul quello di Stephen Curry (148 a 145) e viene eletto MVP: 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per il Re. Ma non sono solo i numeri a descrivere la sua prestazione, James è risultato decisivo in tutti i momenti importanti della partita: ha siglato il ...

NBA - All Star Game 2018 : vince il Team LeBron con un gran finale. James votato MVP : Doveva esserci spettacolo e c’è stato, doveva esserci agonismo e gli ultimi due minuti sono stati il meglio che la NBA possa offrire in questo momento. Alla fine nel complesso è venuto fuori un All Star Game ottimo e di gran valore, sicuramente un’edizione 2018 più riuscita ed interessante delle ultime, con una partita che ha avuto momenti di puro show, ma che è sempre stata gradita da seguire. La nuova formula, dunque, viene ...