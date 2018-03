Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy per Nintendo Switch riceve il suo primo trailer

optimaitalia

(Di venerdì 2 marzo 2018) Dopo averlo annunciato tramite le pagine delle riviste nipponiche, Bandai Namco ha svelato ilperper. La raccolta, esattamente come quella per PS4 e Xbox One, include i tre giochi di Cyber Connect rilasciati tra il 2008 e il 2013 per le console di vecchia generazione.uscì infatti nel 2008 per PS3 e include personaggi e trama della prima serie di, dalle origini delbiondo e del suo esame di diploma fino al drammatico duello con Sasuke nella Valle dell'Epilogo, quando il giovane Uchiha decide di abbandonare il Villaggio della Foglia per seguire gli insegnamenti di Orochimaru.Shippuden2, invece, propone un roster di personaggi aggiornato alla seconda serie anime di, con la trama che parte dal ritorno del protagonista a Konoha dopo il viaggio ...